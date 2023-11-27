"Женщины тоже должны воевать": в Киеве правоохранители угрожали волонтерке повесткой

По словам соучредителя БФ "Голоса детей", правоохранители задержали волонтерку в столице когда она возвращалась из Донецкой области, где воюет ее муж. Заместитель мэра Киева заявил, что в инциденте разберутся.

В Украине произошел очередной скандал с участием правоохранителей и волонтеров. Продюсер и соучредитель благотворительного фонда "Голоса детей" Азад Сафаров сообщил о задержании и угрозах "повесткой" одной из волонтеров организации. Об этом он написал на своей странице Facebook.

По словам Сафарова, речь идет о волонтере фонда "Голоса детей" Алле Ширшиной, которая возвращалась из Донецкой области, где воюет ее муж.

Фото: соцмережі

Сафаров сообщает, что волонтер приехала в Киев поздно вечером, ведь автобус, которым она ехала в город, задержался на час из-за неблагоприятных погодных условий.

Уже в 00:10 она вызвала такси, чтобы доехать домой, впрочем волонтерку остановили правоохранители и отвезли в отделение полиции для дачи объяснений.

Азад Сафаров пишет, что волонтерке угрожали выписать повестку, спрашивали где служит муж и сфотографировали ее документы на личный телефон.

"Следователь свысока общался с Алеей, спрашивал, служит ли ее муж в тылу, и говорил, что выпишет повестку ей самой, потому что по его словам "женщины тоже должны воевать", — говорится в сообщении.

На этот инцидент под заметкой отреагировала народный депутат София Федина. Она отметила мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей — Владимира Бондаренко и Владимира Прокопова и спросила "есть ли с кем провести профилактическую беседу". В частности, Бондаренко написал, что займутся этим инцидентом.

Фото: соцмережі

Отметим, что на момент написания новости правоохранительные органы не публиковали официальной реакции на данный инцидент.

Напомним, 22 ноября в социальных сетях начали распространять видео, как лица в военной форме, предположительно работники ТЦК, во Львове "упаковали" мужчину в автомобиль. У женщины, которая была с мужчиной и пыталась его "отбить", выбили телефон из рук.

Во Львовской ОВА тогда прокомментировали ситуацию и сказали, что мужчина с женщиной не должны были находиться на улице в комендантский час, а люди в военной форме — применять силу.