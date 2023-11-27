Перебросили "тюленей" и прилетела подозрительная мина: обозреватель о ситуации в РФ на левом берегу Днепра

Российские захватчики смогли нарастить группу войск "Днепр", и сейчас ее численность составляет чуть более 68 тысяч, сообщает аналитик Александр Коваленко. Часть подразделений 810-й ОБр МП переместили на запад от Олешек.

Российские оккупанты на левом берегу Днепра на Херсонщине перебросили резервы из Запорожской области и даже те подразделения, которые ранее полноценно не воевали. Об этом 27 ноября сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Командование РОВ (российских оккупационных войск — ред.) за последние полторы недели смогло нарастить группу войск "Днепр" чуть более 68 тысяч и это очевидно, наращивание продолжится. Это стало возможным благодаря переброске подразделений 104-й ДШД в Херсонскую область. В частности, ее 337-й ДШП был замечен в районе Абрикосовки и и населенного пункта Большие Копани. Подразделения проводили разведку, что так же дает пищу для размышлений", — проинформировал эксперт.

По его словам, еще часть подразделений 810-й ОБр МП была перемещена на запад от Олешек.

"Преимущественно этих тюленей, которые ни разу не видели моря, применяли во фронтальных боях в районе Крынок, в специфической комбинации со "Шторм-Z". Казалось бы, Крынки сейчас несколько более болезненное место для РОВ, чем западные прерии Олешек, но, похоже, что нет, особенно с учетом кишки Р57, покорно тянущейся к Голой Пристани, где аналогично РОВ постоянно кто-то или что-то мерещится", — пишет Коваленко.

По его мнению, таким образом, командование ВС РФ пытается усилить группу войск "Днепр" за счет того ресурса, который был сконцентрирован ранее в Запорожской области, для блокирования наступления Сил обороны Украины.

"Где-то прибывает, где-то уменьшается, а как же резервы? А как же тыл? А как же бескрайняя Россия с человеческим ресурсом? До выборов не трогают, берегут? И в завершение о непостижимом. По 2206 откуда-то прилетела 82-мм мина. Не знаю что происходит, но очень интересно", — отметил Александр Коваленко.

Напомним, что в отчете ISW за 26 ноября сообщается, что ВС РФ на левом берегу Херсонской области огромные проблемы. Россияне уже признали уязвимость своих наземных линий связи на левом берегу региона. Также регулярно поступают сообщения о том, что они не могут противостоять наступательным операциям ВСУ.

Ранее сообщалось, что "Институт изучения войны" в сводке от 22 ноября сообщил, что в РФ подтвердили присутствие ВСУ на левом берегу Днепра. Но ВС РФ сузили украинский плацдарм в районе Крынок в последние дни.