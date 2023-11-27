Удерживать позиции сложно, воды по пояс: боец ВСУ объяснил, как погода влияет на фронт (видео)

По словам командира роты ударных БпАК "АХИЛЕС" 92-й ОШБ Юрия Федоренко, несмотря на погодные условия, системная работа идет круглосуточно. ВСУ активно противостоят вражеской разведке и РЭБ.

В сложных погодных условиях украинским военным сложнее вести контрнаступление и деоккупировать территории Украины. Метель усложняет движение бронетехники и работу БПЛА. Об этом в интервью "24 Каналу" рассказал командир роты ударных БпАК "АХИЛЕС" 92-й ОШБ Юрий Федоренко.

По его словам, несмотря на погодные условия, системная работа идет круглосуточно. ВСУ, ко всему прочему, активно противостоят вражеской разведке и РЭБ.

По словам Федоренко, там где прежде можно было доехать в течение часа, сейчас приходится перемещаться на транспорте повышенной проходимости и значительно дольше. Это обстоятельство влияет на динамику боевых действий.

У дронов разряжаются батареи

По словам бойца ВСУ, при низкой температуре батареи БПЛА, как и мобильных телефонов, разряжаются намного быстрее. "Большинство дронов работают на электробатареях, соответственно время пребывания в воздухе и расстояние, на котором беспилотник можем работать, также снижается", – объяснил Федоренко.

Разведывательные и ударные средства не работают и во время дождя, но дождь не длится целый день. Если появляется 5-20 минут, коптеры сразу же поднимаются в воздух и наносят удар по противнику.

Юрий Федоренко — о работе роты ударных БпАК

Многое зависит от технических средств, которые позволяют сохранить личный состав. За счет этого удается длительное время поддерживать наших пехотинцев, которые находятся в крайне сложных условиях.

Боец ВСУ рассказал также, что позиции, откуда не так давно выбили российские войска, пока не обустроены надлежащим образом. Порой бывает, что вода по пояс.

По его словам, удерживать такие позиции сложно. Он также просит откликаться на запросы ВСУ, поскольку фронту нужна поддержка тыла, и верит в конечный успех Сил обороны.

Напомним, что боец ВСУ рассказал о ситуации в Авдеевке. FPV-дроны на этом направлении ВСУ стали одним из главных видов вооружений, с помощью которых представляется возможным остановить врага.

Также сообщалось, что, по информации Newsweek, разгром РФ не в интересах США, поэтому оружие поставляется только, чтобы удержать фронт.