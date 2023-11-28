Мобилизация в Украине: еще две категории мужчин не смогут получить отсрочку от призыва

С лета этого года велись дискуссии о том, чтобы на законодательном уровне расширить перечень лиц, которые могут получить отсрочку от службы. За полгода никаких решений фактически принято не было.

В Министерстве обороны Украины не поддержали предложение сделать гиг-специалистов и ФЛП доступными для бронирования на время всеобщей мобилизации. Об этом сообщает DOU.ua.

Еще в июне 2023 года появилась информация, что Министерство экономики может рассмотреть возможность бронирования некоторых предпринимателей и гиг-специалистов. Директор департамента экономики, безопасности и обороны Сергей Сметанко тогда говорил, что некоторые наработки уже есть.

С того момента прошло практически полгода и журналисты DOU вновь обратились за комментарием в ведомство. Там ответили, что нынешний закон Украины предусматривает, что право на бронирование от мобилизации есть только у предприятий, учреждений и организаций. Содержательные и сбалансированные предложения, которые бы можно было внести в закон, не поступали.

"Кроме этого, на сегодня Минобороны и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины не поддержаны предложения, направленные на расширение категорий военнообязанных граждан Украины для получения ими отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и на военное время путем их бронирования", — говорится в ответе Министерства экономики.

В проектном офисе Дія City также отметили журналистам, что в ближайшее время законодательных изменений в этом направлении не планируется.

Согласно последним данным от IT Ukraine Association, в Украине сейчас есть 362 тысячи представителей IT-сферы. Из них служат ориентировочно 5000, а забронировано 3,5 тысячи.

Напомним, 27 ноября сообщалось, что в СНБО рассказали об изменениях для призывников в Украине. По словам Алексея Данилова, украинская армия будет сотрудничать с двумя крупнейшими кадровыми компаниями. Военнообязанных будут мобилизовать на конкретные должности.