"Будет означать войну": Китай угрожает Тайваню нападением в случае попытки "отсоединиться"

По словам спикера Управления правительства КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, материковый Китай не будет терпеть или проявлять снисхождение к Тайбэю, если он отважится на шаги в пользу своей независимости.

Китай выражает готовность предоставить обширные возможности для мирного воссоединения с Тайванем, однако строго противостоит любым проявлениям "сепаратистской" деятельности, направленной на достижение независимости острова. Об этом заявил спикер Управления правительства Китая по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, передает CGTN.

Отмечается, что материковый Китай не будет терпеть и не проявит снисходительность к силам, поддерживающим "независимость Тайваня", в случае их попыток двигаться в направлении отделения острова. Также власти напомнили о принятом в 2005 году антисепаратистском законе КНР, в котором говорится о праве Пекина применять "немирные средства" в случае, если Тайвань предпримет шаги по отделению от Китая.

"Хочу подчеркнуть, что попытка провозгласить "независимость Тайваня" будет означать войну", — заявил Биньхуа.

По его заявлению, несколько представителей Демократической прогрессивной партии Тайваня "искажают факты с целью занижения уровня опасности сепаратистской деятельности, направленной на достижение независимости Тайваня". Это, по его мнению, призвано ввести в заблуждение избирателей перед предстоящими выборами руководства острова в следующем году.

Спикер также призвал тайванцев выступить против идей независимости и способствовать возвращению отношений между материком и островом на путь мирного развития.

Напомним, что Американо-китайская комиссия по обзору экономики и безопасности обратилась к Конгрессу США с предложением разрешить военнослужащим армии Тайваня проходить обучение на территории США. Таким образом солдаты пройдут подготовку к возможному вооруженному конфликту с Китаем.