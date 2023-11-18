США находятся в шаге от начала Третьей мировой войны, которую могут проиграть, — Foreign Policy

В случае вторжения Китая на Тайвань, Соединенным Штатам будет трудно отразить нападение, обеспечивая при этом поток помощи Украине и Израилю, пишет издание.

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Соединенные Штаты находятся в шаге от мировой войны, которую они могут проиграть. Статью с этим заголовком опубликовало издание Foreign Policy.

В материале говорится о том, что для Соединенных Штатов существуют серьезные конфликты, которые требуют от них внимания в двух из трех наиболее стратегически важных регионов мира.

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Если Китай решит напасть на Тайвань, ситуация может быстро перерасти в глобальную войну на трех фронтах, с прямо или косвенно вовлеченными Соединенными Штатами.

"В случае вторжения Китая на Тайвань, Соединенным Штатам будет трудно отразить нападение, обеспечивая при этом поток помощи Украине и Израилю", — говорится в статье.

Отмечается, что военно-морской флот Китая уже превосходит флот Соединенных Штатов по количеству кораблей, и каждый раз он увеличивается на сумму, эквивалентную всему французскому флоту (около 130 судов, по словам начальника штаба ВМС Франции).

"Соединенные Штаты должны напрячь все нервы, чтобы подготовиться к этому сценарию в надежде сдержать конфликт, но гарантировать, что американцы будут готовы к нему, если он случится. Эффективная подготовка — это путь к улучшению сдерживания; шаги по повышению готовности к войне посылают противникам четкий сигнал о том, что агрессия более рискованна для них самих, чем стабильность и мир", — пишет автор публикации.

В статье также говорится о том, что непосредственным приоритетом для Соединенных Штатов должно быть обеспечение того, чтобы Украина, Израиль и Тайвань имели оружие, необходимое для защиты, как очень важных игроков в этой ситуации.

"Ситуация настолько серьезна, что Вашингтону, возможно, придется применить Закон об оборонном производстве и начать перевод части гражданской промышленности на военные цели. Даже тогда США Правительству, возможно, придется предпринять драконовские шаги, включая перенаправление материалов, предназначенных для потребительской экономики, расширение производственных мощностей и пересмотр экологических норм, которые затрудняют производство военных материалов", — пишет издание.

Отмечается, что Соединенные Штаты и их союзники вступают во время трудных решений, а американцы и их союзники должны начать наводить порядок в своих делах сейчас, чтобы не оказаться неготовыми к глобальному конфликту, если он случится.

Напомним, что Американо-китайская комиссия по обзору экономики и безопасности обратилась к Конгрессу США с предложением разрешить военнослужащим армии Тайваня проходить обучение на территории США. Таким образом солдаты пройдут подготовку к возможному вооруженному конфликту с Китаем.