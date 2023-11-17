Истребители NGAD нового поколения: министр ВВС США раскрыл детали секретной программы X-Plane

Разработка самолета велась на основе исследования "Инициатива доминирования". Истребитель будет оснащен семейством передовых систем вооружений, например, ракетами AIM-260, автономными беспилотниками и т.д.

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Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл во время саммита POLITICO Defense Summit раскрыл детали секретной программы X-Plane, в рамках которой шли разработки будущих истребителей нового поколения NGAD (Next-Generation Air Dominance). Об этом 16 ноября сообщил ресурс The Debrief.

Обозреватели пишут, что представители американских ВВС неоднократно заявляли о том, что еще до старта NGAD они имели прототипы, которые поднимались в воздух, между тем это первый случай, когда чиновник уровня министра раскрывает подробности программы.

Еще в 2020 году помощник министра воздушных сил Уилл Ропер рассказал, что ВВС США тайно спроектировали, построили и подняли в воздух по меньшей мере один прототип своего загадочного истребителя следующего поколения. По его словам, разработчики готовы создать самолет нового поколения как никогда раньше. Однако Ропер тогда отказался раскрывать какие-либо подробности проекта, в том числе и детали тестовых полетов, если таковы вообще были.

Теперь же Кендалл пролил свет на ранее не раскрывавшуюся секретную программу создания самолета нового поколения. На вопрос о том, что его больше всего привлекает в программе NGAD, Кендалл ответил, что это "подход, основанный на семействе систем".

Это "семейство систем" подразумевает интеграцию различных систем, таких как автономные беспилотники, современное вооружение, например, засекреченная тактическая ракета AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile, и внешние сенсоры, под управлением одного многоцелевого истребителя.

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Министр уточнил что нынешняя программа NGAD берет свое начало в исследовании 2014 года. Исследование, озаглавленное "Инициатива доминирования", было проведено Агентством перспективных оборонных исследований (DARPA). При этом финансирование программы составило около 1 млрд долларов.

"Исследование длилось около года и завершилось рекомендацией по созданию семейства систем. Это был не просто, так сказать, истребитель, а истребитель вместе с возможностью использования бортовых датчиков. Возможно, и без экипажа. Новые боеприпасы, новые и т.д., интегрированные в пакет, который будет представлять собой следующее поколение возможностей", — рассказал Кендалл.

Кроме того министр прояснил ситуацию с названием NGAD, которое также фигурирует в аналогичном проекте ВМС. По его словам, в основе общего проекта каждой из отраслей лежат технологии, отработанные в ходе разработки совместно финансируемой программы X-Plane нового поколения.

По этому упомянутый Ропером "полномасштабный летный демонстратор", скорее всего, относится к секретному X-plane нового поколения, который служил скорее демонстратором технологий, чем прототипом истребителя.

Кендалл добавил, что в результате реализации программы X-plane нового поколения было создано несколько полномасштабных прототипов истребителя.

"Эта программа, начатая при администрации Обамы, привела к созданию нескольких успешных прототипов X-plane. Они продемонстрировали технологии, которые нам необходимы", — подчеркнул Кендалл.

Ранее мы писали о том, на что будет способен самолет нового поколения NGAD. Предположительно, новая машина по своей структуре заменит стелс-истребитель F-22 Raptor.