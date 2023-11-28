Россия нашла способ получить спутниковые снимки Украины, — военный обозреватель

С помощью сделок с частными фирмами Россия, как отметил эксперт Александр Коваленко, также уже приобрела через третьих лиц информацию и данные для террористов ХАМАС.

Россия на регулярной основе благодаря фирмам-прокладкам получает спутниковые снимки территорий Украины, а также подкупает деньгами более крупных игроков рынка в обход международных санкций. Подробности в Telegram сообщил военный обозреватель Александр Коваленко.

Оккупанты используют "однодневные" компании — подставные фирмы, которые достаточно сложно привлечь к ответственности за соответствующее предоставление информации о нашем государстве. По его словам, РФ организовала соответствующее сотрудничество на определенном уровне.

Коваленко отметил, что это касается не только войны с Украиной. С помощью аналогичных соглашений Россия также уже приобрела через третьих лиц (в этом случае Иран) информацию и данные для террористов ХАМАС. Регулярно поступает информация об активности связанных с Россией деятельности таких структур.

"Вопрос к партнерам весьма и весьма недвусмысленный. Подходит к концу 2023-й год", — говорится в заметке специалиста.

Легальные крупные зарегистрированные фирмы, кроме "мелких" компаний, действуют под "крылом" западного законодательства. По его мнению, все это заставляет задуматься над эффективностью санкционных механизмов.

Эксперт напомнил, что 25 ноября Россия запустила ракету-носитель "Союз-2.1б", что позволило вывести на орбиту комплекс оптико-электронной разведки 14Ф156 "Раздан". Технология относится к классу российских спутников оптико-электронной разведки "нового поколения".

Напомним, 21 ноября стали известны результаты расследования, которые показали, что Россия сумела обойти санкции и получила из Чехии важные детали для вертолетов Ми-8. Специальные силовые установки отправляли для вертолетов производства чешской компании PBS Velka Bites и в дальнейшем поступают в РФ благодаря посредникам в Азии. Trap Aggressor направил запрос чешской компании с серийными номерами 20 силовых блоков для Ми-8, которые оказались в России. PBS Velka Bites указала, что девять из них в 2021 году сумели реализовать индийским ВВС, четыре — заводу в Казахстане и еще один — индийской Deep Engineering.