От Чехии до Нидерландов: какие страны хотят приобрести новейший танк Leopard 2A8

После анонса новой модернизации танков Leopard 2A8 сразу 4 страны могут купить более 120 машин. Бундесвер уже имеет рамочное соглашение с производителем KMW.

В Германии разработали новейшую версию танка Leopard 2A8. Ею уже заинтересовалось четыре страны. В целом речь идет о более 123 машинах. Об этом сообщает Der Monitor für Defence und Sicherheitspolitik.

Германия предлагает приобрести Чехии, Литве, Швеции и Нидерландам танки Leopard 2A8. Машины могут поставить в рамках заключенного контракта Бундесвера на приобретение для немецкой армии. В соглашении нет верхней планки, сколько должно быть заказано Leopard 2A8. Однако если его окажется недостаточным, то Германия может подписать новый контракт с производителем.

"Германия предложила потенциальным странам-партнерам приобрести основные боевые танки Leopard в самой современной на сегодня доступной для рынка конфигурации 2A8. Чехия, Литва, Швеция и Нидерланды сейчас заинтересованы в совместных закупках", — сообщила парламентский государственный секретарь министерства обороны Зимте Меллер.

Производитель Krauss-Maffei Wegmann получил рамочный контракт на приобретение предварительно до 123 Leopard 2A8. Из них 18 поступят в немецкую армию для замены переданных Украине Leopard 2A6. Поэтому 4 потенциальных покупателя претендуют на 105 новых танков. Однако этого контракта может быть недостаточно. Только Чехия и Литва претендует на 70 и 50 машин соответственно. Интересы Нидерландов и Швеции пока неизвестны. Вооруженные силы Нидерландов арендуют 18 немецких Leopard 2A6, а Швеция имеет 120 Strv 122, которые являются локальной модернизацией Leopard 2A5. Также недавно шведы объявили о намерении модернизировать 44 танка до уровня Stridsvagn 123A, что должно сделать их на примерно одном уровне с Leopard 2A7/2A8.

Напомним, 22 ноября Чехия получила все 14 танков Leopard 2A4 вместо переданных Украине Т-72.

11 октября в Норвегии отказались от дополнительного приобретения танков Leopard 2A8 из-занеобходимости усилить ПВО.