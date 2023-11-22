Круговой обмен: Чехия получила все 14 танков Leopard 2A4 от Германии

По рассекреченным данным, Чехия передала Украине более 60 танков Т-72, вместо них Германия предложила Leopard 2A4.

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Немецкое правительство передало все обещанные 14 танков Leopard 2 в чешскую армию, которая передала Украине советские Т-72. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Чехии в Х (ранее Твиттер).

"Все 14 подаренных танков Leopard 2A4 уже находятся в казармах в Пряславице. Мы уменьшаем зависимость от российской техники и переходим на современную платформу", — отметили в публикации.

В рамках программы кругового обмена, которую реализует Германия, Чехии передали 14 танков за переданные Украине Т-72. Также Прага получит одну ремонтно-эвакуационную машину Büffel, которая должна поступить в строй в середине 2024 года. Программа Ringtausch предусматривает, что страна-член НАТО передает Украине тяжелую советскую технику, а взамен имеет возможность получить западные образцы.

Стоимость 14 танков и Büffel составляет примерно 4 млрд чешских крон или около 150 млн долларов. Leopard 2A4 находились на вооружении в Швейцарии и Германии. Их выкупила компания Rheinmetall для подготовки поставок союзникам. Кроме самих основных боевых танков немецкая сторона обеспечит техподдержку на 3 года, пакет запчастей, боеприпасов, а также проведет обучение чешских танкистов.

Первый Leopard 2A4 Чехия получила еще в конце 2022 года.

Напомним, 10 ноября стало известно, что Чехия передала Украине 62 танка, 4 вертолета и еще десятки единиц техники и вооружений.

8 ноября СМИ написали, что Украина получила чешские РСЗО Striga на вооружение.