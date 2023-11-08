ВСУ получили на вооружение чешские РСЗО Striga: чем отличаются от "Градов" (видео)

Чешские машины оснащены рядом систем, которые значительно повышают точность и скорость развертывания машины. Кроме этого они могут вести стрельбу израильскими высокоточными снарядами Accular-122.

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На вооружении 61-й отдельной механизированной Степной бригады ВСУ появились чешские реактивные установки залпового огня Striga. Об этом сообщает пресс-служба военных в фейсбуке.

"Нашим воинам важно знать, что у вас, у всех близких и родных все — 4.5.0. Пусть каждый выстрел напомнит вам, что мир и безопасность — это наша высшая ценность", — написано в подписи к видео.

На кадрах видео показали работу чешской версии РСЗО "Град" с рядом улучшений. Пока неизвестно, приобрела ли Украина Striga или ее передали в рамках военной помощи. Также известно, что у бойцов 61-й бригады есть еще один аналог "Градов" — чешские RM-70 Vampire на более тяжелом шасси и с системой автоматического заряжания.

BM-21MT Striga — это разработка чешской компании Excalibur Army. Как отмечают в "Милитарном", впервые реактивные установки были замечены в Украине еще в апреле 2022 года. С тех пор они не попадали в кадр объективов, поэтому есть предположение, что в ВСУ их немного.

Как и у советского "Града" пусковая имеет 40 направляющих. Однако для повышения точности РСЗО имеет инерциальную, навигационную, вычислительную и коммуникационную системы. Таким образом были автоматизированы часть процессов, что позволило сократить время на сворачивание/развертывание по сравнению с БМ-21. При этом пусковые полностью совместимы со всем набором советских, иранских и сербских реактивных снарядов с дальностью до 40 км.

Однако особенностью машины является возможность пуска израильских управляемых реактивных снарядов Accular-122, которые характеризуются точностью с круговым отклонением от цели до 10 метров на расстоянии до 35 км. В основе машины лежит двухосное шасси Tatra Force 815-7.

Напомним, Фокус разбирался, чем опасна российская РСЗО "Торнадо", и можно ли ее назвать аналогом HIMARS.

1 октября на вооружении РФ появились иранские реактивные снаряды для РСЗО "Град".