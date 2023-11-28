"Готовятся к выборам на ВОТ": Кремль приказал усилить принудительную паспортизацию, – ГУР МО

По данным разведки, власти России приказали выделить социальную помощь избирателям из местных бюджетов и активизировать пропаганду на оккупированных территориях в связи с наступающими выборами.

Администрация Кремля подготавливается к проведению так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях. Захватчики поручили увеличить уровень обязательной выдачи паспортов на этих территориях до 85%. Об этом сообщает ГУР МО.

"В ноябре 2023 года в Кремле состоялось закрытое собрание с руководителями российских регионов и оккупационными главарями Москвы на временно захваченных территориях Украины. Совещание проводил заместитель главы администрации российского диктатора Путина С. Кириенко. Он объявил директивы в рамках усиления подготовки к процессу", – говорится в сообщении.

Так, по данным ГУР МО, во время собрания было приказано:

выделить социальную помощь избирателям из местных бюджетов;

активизировать пропаганду о якобы "положительных" тенденциях экономики РФ, "стабильности" рубля и "улучшении" уровня жизни людей.

Также российским оккупационным властям было поручено увеличить уровень обязательной выдачи паспортов на временно оккупированных территориях Украины до 85%.

Напомним, что Российская Федерация не отказывается от своей цели уничтожить Украину как государство, и готовится к длительной войне. Для этого Кремль может запустить тотальную мобилизацию после проведения президентских выборов в марте 2024 года.