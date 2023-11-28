Украина и Италия начали переговоры по заключению соглашения о гарантиях безопасности

Собеседники обсудили соответствующие совместные шаги и подходы к наполнению и формату будущего двустороннего соглашения.

Украина и Италия могут заключить соглашение о гарантиях безопасности. Соответствующие консультации начались по поручению президента Владимира Зеленского. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента Украины.

Первый раунд возмущения уже продолжается. Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса Президента, возглавил украинскую переговорную группу.

"Именно Италия будет председательствовать в "Группе семи" в следующем году", — заявил чиновник.

Жовква отметил значительный вклад итальянских друзей в защиту нашего государства и приближение общей победы над Россией. Предоставление Италией гарантий безопасности станет важным шагом к приближению членства Украины в ЕС и НАТО.

Собеседники обсудили соответствующие совместные шаги и подходы к наполнению и формату будущего двустороннего соглашения. Представители стран также согласовали график дальнейшей коммуникации.

Гарантии безопасности для Украины

Накануне Вильнюсского саммита НАТО, аналитики и политики расценили подобные поиски модели как вариант вместо вступления в Альянс. Действительно, речь шла о том, что США и страны Альянса, в частности, Великобритания, Франция, Германия, рассматривают альтернативу на период поиска политического решения о вступлении — предоставление Украине гарантий безопасности, которые имеет Израиль.

Президент Владимир Зеленский привез заверения, что Украина будет иметь гарантии безопасности, согласованные с государствами "Группы семи". Совместное заявление опубликовало британское правительство, указав на обязательства стран G7 продолжить предоставление "помощи в сфере безопасности и современного военного оборудования на суше, в воздухе и на море". А президент США Джо Байден, комментируя договоренности заверил, что "украинская делегация везет домой значительную победу Украины в сфере безопасности".

Напомним, 2 ноября стало известно Кипр присоединился к переговорам о гарантиях безопасности для Киева. Поддержка еще одного государства, как отметил руководитель украинского государства, будет способствовать укреплению европейской безопасности.