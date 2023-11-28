"Идея обсуждается": в Раде хотят ввести демобилизацию военных через 18 или 36 месяцев службы

По словам члена комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке Федора Вениславского, власти планируют системно урегулировать вопросы, связанные с отпусками, в частности, вернувшихся из плена, при рождении ребенка и другое.

В Верховной Раде обсуждают идею демобилизации военных через 18 или 36 месяцев непрерывной службы. Окончательного решения на этот счет нет, идея находится на уровне обсуждения. Об этом заявил член комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в комментарии изданию "Obozrevatel".

Согласно его заявлению, в рамках социальной защиты предполагается системно решать вопросы, связанные с отпусками, в частности у тех, кто вернулся из плена, а также при рождении ребенка и других жизненных ситуациях.

"Например, предлагается новый дополнительный отпуск с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней военнослужащим, которые освобождены из плена (кроме тех, кто отказался от дальнейшего прохождения службы и хочет освободиться). Среди ключевых предложений — законодательно закрепить право военных на демобилизацию. В парламенте обсуждается идея демобилизации военных в течение 18 или 36 месяцев непрерывной службы, однако пока это на уровне обсуждения и окончательного решения на этот счет нет", — отметил парламентарий.

Напомним, юрист LCF Law Group, младший лейтенант запаса, инструктор по Tactical combat casualty care Владимир Романчук сообщил, что представители ТЦК и СП имеют право вручать повестку только лично. Тогда как официальным приглашением не считаются сообщения о необходимости явиться в военкомат, переданные родственниками, присланные по почте или по телефону.

Юрист Артем Ковалев заявил, что во время войны некоторые категории мужчин могут выехать за границу. Однако окончательное решение об этом принимают представители Госпогранслужбы.