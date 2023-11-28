"Экзистенциальное значение для Европы": Шольц пообещал сохранить военную поддержку Украины (видео)

Канцлер Германии отметил, что не стоит даже представлять о том, какие последствия ожидают Украину и Европу, если Россия одержит победу в войне.

Военная поддержка Украины имеет "экзистенциальное значение" для Европы, поэтому поддержка будет продолжаться. Об этом заявил Олаф Шольц, канцлер Германии, во время выступления перед парламентом.

Он отметил, что не стоит даже думать о том, какие последствия ожидают Украину и Европу, если Россия одержит победу в войне. В таком случае мир ждут серьезные негативные последствия.

"Эта поддержка имеет экзистенциальное значение. Для Украины, но и для нас в Европе", — подчеркнул немецкий политик.

Олаф Шольц сказал, что Германия была одним из крупнейших спонсоров Украины вместе с США, обеспечивая Силы обороны необходимым оружием.

Поддержка Германии и дискуссии по бюджету

Решение Конституционного суда от 15 ноября, как говорится в сообщении The Guardian, против бюджетного маневра, направленного на то, чтобы обойти "долговой тормоз" Германии, разрушило финансовые планы коалиции Шольца. Это также показало, что его и будущие правительства должны будут больше придерживаться духа тормоза, который ограничивает структурный дефицит государственного бюджета до 0,35% валового внутреннего продукта, даже если потребности в расходах растут.

Напомним, 12 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Германия намерена удвоить военную помощь Украине. Оборонный бюджет Германии может составить 2% ВВП впервые за более чем три десятилетия. Канцлер пообещал существенно нарастить военный потенциал даже после того, как специальный фонд расходов на оборону будет исчерпан, поскольку Берлин "укрепляет свою роль европейского центра НАТО".