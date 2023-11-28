240 тысяч за участие в войне: россиянок начали вербовать в штурмовые отряды ВС РФ

Администратор телеграм-канала батальона "Эспаньола" отметил, что первый контракт длится 6 месяцев, 1-2 из них — это обучение.

Российских женщин зовут присоединиться к штурмовым отрядам, чтобы принять участие в войне в Украине. За 6 месяцев им обещают до 120 тысяч рублей, а в зоне боевых действий эта сумма умножается на два. О наборе объявил батальон "Эспаньола", созданный российскими футбольными фанатами.

В заметке отмечают, что женщинам в батальоне предоставляется возможность "реализоваться" не только в снайперском деле.

"Девушки в нашей бригаде работают и в соединениях штурмовиков, и в медицине, связи, а также в подразделениях РЭБ, РЭР и БПЛА", — говорится в заметке.

Администратор телеграмм-канала батальона в комментарии для издания "Важные истории" сообщает, что первый контракт длится 6 месяцев.

"Из них 1-2 — обучение и слаживание. В настоящее время — 110-120 тысяч рублей. Далее в зоне боевых действий эта сумма умножается на два", — отмечает админ.

Контракт подписывается с ЧВК "Редут", куда входит "Эспаньола". Это позволяет сделать его срочным.

"Приказ Минобороны о действии контрактов до конца "СВО" на нас не распространяется", — пообещал администратор.

Напомним, ранее российское издание "Важные истории" сообщило, что батальон "Борз" — составное подразделение подконтрольной Минобороны РФ "ЧВК Редут" — начал вербовку россиянок для участия в войне в Украине на передовой линии фронта. По словам российской военной, занимающей должность командира отряда, она стремится доказать, что "женщины созданы не только для супов и детей".