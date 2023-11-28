"Стремится заморозить войну": в Офисе президента назвали меры для решения "проблемы РФ"

Предоставление Украине необходимого вооружения, контроль санкционных механизмов и информационное игнорирование России, как считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, позволит уничтожить геополитическое влияние РФ в мире.

Окончательно разрушить влияние России на глобальные правила поможет асимметричный, технологический тип контрвойны. В Telegram свое мнение высказал Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента.

По его словам, информационное игнорирование России — один из действенных способов. Особенно это касается пророссийского информационного лобби на внешних рынках.

"Все информационные инициативы РФ направлены только на замораживание войны в Украине и масштабирование других конфликтов", — считает Подоляк.

Вторым фактором он назвал обязательные и мощные технологические решения. Совместные инвестиции. Увеличение количества и расширение опций выбора — дроны, РЭБ, ракеты.

Третий аспект это гибкие санкции и превентивная заместительная работа в отношении третьих стран и частных компаний. По словам Подоляка, Россия таким образом получает возможность до сих пор избегать санкций и задействует ресурс для бесконечного скрытого рекрутинга "живой силы" и "милитарной" экономики.

Фото: Подоляк/Telegram

Санкции и способность России их обойти

Военный обозреватель Александр Коваленко 28 ноября сообщил, что Россия нашла способ получить спутниковые снимки Украины. Оккупанты на регулярной основе благодаря фирмам-прокладкам получает спутниковые снимки территорий Украины, а также подкупает деньгами более крупных игроков рынка в обход международных санкций.

Также 21 ноября стали известны результаты расследования, которые показали, что Россия сумела обойти санкции и получила из Чехии важные детали для вертолетов Ми-8. Специальные силовые установки отправляли для вертолетов производства чешской компании PBS Velka Bites и в дальнейшем поступают в РФ благодаря посредникам в Азии. Trap Aggressor направил запрос чешской компании с серийными номерами 20 силовых блоков для Ми-8, которые оказались в России. PBS Velka Bites указала, что девять из них в 2021 году сумели реализовать индийским ВВС, четыре — заводу в Казахстане и еще один — индийской Deep Engineering.

Напомним, 3 ноября стало известно, что Украина ввела новые санкции против России. Под ограничения попали 147 граждан РФ и других стран.