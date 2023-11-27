Путин врет насчет переговоров с Украиной: он готов лишь заморозить войну, — эксперт (видео)

Россия нуждается в некотором перерыве, чтобы накопить оружие и войска и полностью захватить Украину, говорит исполнительный директор Института Трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

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Вся так называемая готовность к переговорам с Украиной со стороны России является полностью притворной позицией и самое малое на что они согласны, это закрепление за ними уже захваченных территорий, включая Крым. Об этом в интервью Фокусу рассказал исполнительный директор Института Трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Надо понимать, говорит эксперт, что Россию устроят только те переговоры, которые не оставят Украине ни суверенитета, ни территорий, ни людей. Но отталкиваясь от сегодняшних реалий на фронте могут быть и переговоры о закреплении позиций по линии соприкосновения. А позиция Украины давно известна — вывод всех российских войск со всех оккупированных украинских земель. Тактически Россия готова к замораживанию войны, но стратегически никогда не откажется от оккупации Украины, утверждает эксперт.

"Это, прежде всего, попытка российского руководства оправдаться перед зарубежными наблюдателями за свою агрессию, — отмечает Владимир Горбач, — Не все международное сообщество понимает суть развязанной Путиным войны, а некоторые антизападные страны, которые пока колеблются между поддержкой или осуждением таких российских действий, могут благодаря постоянным разговорам о переговорах поверить в добрые намерения РФ и в их "войну с Западом"".

Конечно, подобные страны будут относить Украину к западному альянсу, но, прежде всего, в их глазах война Путина будет войной не с Украиной, а с США и НАТО. По словам эксперта, постоянно транслируя этот тезис о переговорах РФ пытается на основе стран так называемого глобального Юга создать некую коалицию, которая бы не столько поддерживала Россию, а по крайней мере хотя бы была нейтральной к ним.

Также Владимир Горбач отмечает, что Россия, несмотря на всю свою браваду, нуждается в некотором перерыве. Агрессору было бы выгодно хотя бы на некоторое время "приморозить" боевые действия, что бы сделать достаточно оружия, и натренировать больше солдат для очередных атак на Украину. РФ хочет дождаться усталости ЕС от помощи Украине и выборов в США, на которых она ждет реванша Дональда Трампа.

Ранее Фокус рассказывал, что официальный Берлин отверг сообщения о "секретном плане" для Киева. Правительство ФРГ акцентировало внимание на том, что только Украина может назначить дату мирных переговоров.