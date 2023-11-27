"Не может быть навязанный мир": официальный Берлин отверг сообщения о "секретном плане" для Киева

Правительство ФРГ акцентировало внимание на том, что только Украина может назначить дату мирных переговоров.

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Правительство Германии отрицает, что Вашингтон и Берлин ограничивают военную помощь Украине, таким образом подталкивая Киев к переговорам. Об этом 27 ноября сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

В ответе правительства ФРГ на запрос издания по поводу расследования издания Bild относительно "секретного плана" по прекращению российско-украинской войны указано, что подобные домыслы не имеют под собой никаких оснований.

"С самого начала российской агрессивной войны США и Германия были привержены прекращению российской агрессии и достижению справедливого мира в Украине. И это не может быть навязанный мир", — ответили в федеральном правительстве.

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Официальный Берлин уточнил, что твердо стоит на стороне Украины.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько необходимо для защиты от российской агрессии", — добавили в правительстве, заметив, что немецкие власти "находятся в постоянном и тесном контакте с международными партнерами" и требуют от России вывода войск из Украины.

При этом Германия акцентировала внимание на том, что только Украина может назначить дату мирных переговоров.

"Для федерального правительства ясно: Украина должна определить военные и политические цели в своей оборонительной борьбе против российской агрессии", — заявили в правительстве.

"Секретный план" для Украины — что известно

На прошлой неделе военный обозреватель Bild Юлиан Репке сообщил со ссылкой на единственный анонимный источник, что Вашингтон и Берлин, ограничивая военную помощь Киеву, хотят вынудить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.

По версии издания, союзники намерены снабжать Киев вооружением в тех количествах, которые позволят украинской армии удерживать нынешний фронт, но не освобождать оккупированные Россией территории.

"Зеленский должен прийти к осознанию того, что так продолжаться не может. Без какой-либо просьбы извне. Он должен обратиться к своему народу по собственной воле и объяснить, что необходимо провести переговоры", — утверждал источник Bild в правительстве Германии.

По словам инсайдера, у Германии и США якобы существует также "план Б", который предполагает заморозку конфликта на нынешних рубежах.

"То, к чему стремятся Берлин и Вашингтон в качестве альтернативы переговорам, — это замороженный конфликт без соглашения между конфликтующими сторонами", — подчеркнул он.

По информации источника, линия соприкосновения в таком случае "укрепляется и становится новой квазиграницей между Украиной и Россией".

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Напомним, 13 ноября в Минобороны Германии подтвердили намерения увеличить военную помощь Украине. По информации из СМИ, ожидается увеличение объема помощи с 4 до 8 миллиардов евро.