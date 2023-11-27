"Не може бути нав'язаний мир": офіційний Берлін відкинув повідомлення про "секретний план" для Києва

Уряд ФРН акцентував увагу на тому, що тільки Україна може призначити дату мирних переговорів.

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Уряд Німеччини заперечує, що Вашингтон і Берлін обмежують військову допомогу Україні, таким чином підштовхуючи Київ до переговорів. Про це 27 листопада повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

У відповіді уряду ФРН на запит видання з приводу розслідування видання Bild щодо "секретного плану" з припинення російсько-української війни зазначено, що подібні домисли не мають під собою жодних підстав.

"Від самого початку російської агресивної війни США і Німеччина були прихильні до припинення російської агресії та досягнення справедливого миру в Україні. І це не може бути нав'язаний мир", — відповіли у федеральному уряді.

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Офіційний Берлін уточнив, що твердо стоїть на боці України.

"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки необхідно для захисту від російської агресії", — додали в уряді, зауваживши, що німецька влада "перебуває в постійному і тісному контакті з міжнародними партнерами" і вимагає від Росії виведення військ з України.

При цьому Німеччина акцентувала увагу на тому, що тільки Україна може призначити дату мирних переговорів.

"Для федерального уряду зрозуміло: Україна має визначити військові та політичні цілі у своїй оборонній боротьбі проти російської агресії", — заявили в уряді.

"Секретний план" для України — що відомо

Минулого тижня військовий оглядач Bild Юліан Рьопке повідомив із посиланням на єдине анонімне джерело, що Вашингтон і Берлін, обмежуючи військову допомогу Києву, хочуть змусити президента України Володимира Зеленського почати переговори з Росією.

За версією видання, союзники мають намір постачати Києву озброєння в тих кількостях, які дадуть змогу українській армії утримувати нинішній фронт, але не звільняти окуповані Росією території.

"Зеленський повинен прийти до усвідомлення того, що так тривати не може. Без будь-якого прохання ззовні. Він повинен звернутися до свого народу з власної волі і пояснити, що необхідно провести переговори", — стверджувало джерело Bild в уряді Німеччини.

За словами інсайдера, у Німеччині та США нібито існує також "план Б", який передбачає заморозку конфлікту на нинішніх рубежах.

"Те, до чого прагнуть Берлін і Вашингтон як альтернатива переговорам, — це заморожений конфлікт без угоди між конфліктуючими сторонами", — підкреслив він.

За інформацією джерела, лінія зіткнення в такому разі "зміцнюється і стає новим квазікордоном між Україною і Росією".

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Нагадаємо, 13 листопада в Міноборони Німеччини підтвердили наміри збільшити військову допомогу Україні. За інформацією зі ЗМІ, очікується збільшення обсягу допомоги з 4 до 8 мільярдів євро.