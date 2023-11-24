"Так тривати не може": США і Німеччина хочуть змусити Україну вести переговори з РФ, — Bild

За даними журналістів, Берлін і Вашингтон планують постачати Києву озброєння саме в тих кількостях, щоб українська армія була здатна утримувати нинішній фронт, але не звільнити окуповані РФ території.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден прагнуть якнайшвидшого завершення конфлікту між Росією та Україною. Президент України Володимир Зеленський має намір запропонувати особливу стратегію на переговорах з російським лідером Володимиром Путіним, з метою домогтися важкозбагненного компромісу. Про це повідомляє видання Bild.

За даними джерела, що посилається на інформацію з урядових джерел ФРН, поточною стратегічною метою західних союзників України є встановлення для неї вигідної позиції в переговорах. З цієї позиції Україна планує вести діалог з режимом Путіна щодо свого суверенітету і територіальної цілісності.

"Білий дім і канцелярія координують це питання", — повідомили Bild в урядових колах.

При цьому політичні лідери США та Німеччини не мають наміру безпосередньо переконувати президента України Володимира Зеленського в необхідності проведення переговорів. Обидві країни як найбільші постачальники зброї в Україну вирішили діяти іншим методом. Німеччина і США планують постачати Києву озброєння саме в тих кількостях, щоб українська армія була здатна утримувати нинішній фронт, але не звільнити окуповані РФ території.

"Зеленський повинен сам прийти до розуміння того, що так далі тривати не може. Без підказок ззовні. Він має з власної волі звернутися до свого народу і пояснити, що переговори необхідні", — сказав Bild один з інсайдерів в уряді Німеччини.

Нагадаємо, що ЗМІ розповіли, як Путін готується до президентських виборів. За словами професора політології Європейського університету в Санкт-Петербурзі Григорія Голосова, в Росії вже багато років не було жодної політичної опозиції.