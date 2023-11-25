"Зміцнить ЄС": Німеччина посилить підтримку України у війні проти РФ, — Бербок

Глава МЗС Анналена Бербок заявила, що Німеччина продовжить підтримку України. Вона вважає, що Україна стане членом ЄС. Це відповідає геополітичним інтересам Німеччини.

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Федеративна Республіка Німеччина має намір посилити підтримку України у війні проти Російської Федерації, як на рівні Європейського союзу, так і на рівні НАТО. Про це 25 листопада на конференції федеральної партії в Карлсруе заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє німецьке видання Tages Schau.

Бербок бачить Україну в майбутньому у складі ЄС. Вона пообіцяла нашій державі подальшу підтримку.

"Ясно, що в найближчому майбутньому Україна зміцнить ЄС, наш ЄС. Вступ України до Європейського Союзу відповідає нашим геополітичним інтересам", — заявила глава МЗС Німеччини.

Вона зазначила, що з моменту нападу Росії в лютому 2022 року жахливі кадри з України весь світ бачить уже понад 650 днів.

"Саме тому ми не тільки продовжимо нашу підтримку України, а й збільшимо її. У ЄС, а й у НАТО", — заявила Анналена Бербок.

Допомога Німеччини Україні

ФРН є одним із лідерів серед країн, які надають допомогу нашим ЗСУ. 22 листопада Німеччина оголосила про надання нового пакета військової допомоги Україні. До нового пакета увійшли 20 БМП Marder, тягачі, вантажівки, всюдиходи, причепи, 2380 снарядів 155 мм калібру, один танк для розмінування Winsent-1, карети швидкої допомоги та інше.

Крім цього, 21 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про пакет допомоги Україні на загальну суму понад 1,3 млрд євро. Берлін передасть Києву третій пакет систем ППО Iris-T SLM. Пакет допомоги також включає 60 високотехнологічних розвідувальних безпілотників різних типів, а також понад 20 радіолокаційних систем для виявлення дронів-камікадзе противника. Крім того, українські військові отримають 20 000 нових 155-міліметрових артилерійських снарядів і 8000 протитанкових мін.

Україна в ЄС

Минулого місяця під час візиту до Києва міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Європейський Союз у найближчому майбутньому прагне до розширення свого впливу і наявності на території від Лісабона до Луганська.

"Майбутнє України — у Європейському Союзі, у нашій спільноті свободи, і незабаром вона розшириться від Лісабона до Луганська. З кожним селом, з кожним метром, який звільняє Україна, з кожним метром, де вона рятує своїх людей, вона також розширює свій шлях до ЄС", — зазначила вона.

Глава МЗС Німеччини висловила впевненість у тому, що європейські союзники надаватимуть підтримку Україні в цьому процесі.

Нагадаємо, 13 листопада в Міноборони Німеччини підтвердили наміри збільшити військову допомогу Україні. За інформацією зі ЗМІ, очікується збільшення обсягу допомоги з 4 до 8 мільярдів євро.