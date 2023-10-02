"Від Лісабона до Луганська": голова МЗС Німеччини анонсувала розширення Євросоюзу

За словами міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, Україна здатна проводити дивовижні реформи на тлі жахливої російської агресії, а союзники допоможуть їй у цьому.

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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Європейський Союз у найближчому майбутньому буде прагнути до розширення свого впливу і наявності на території від Лісабона до Луганська. Про це вона повідомила під час свого візиту до Києва, передає видання "Європейська правда".

"Майбутнє України — в Європейському Союзі, у нашій спільноті свободи, і незабаром вона розшириться від Лісабона до Луганська. З кожним селом, з кожним метром, який звільняє Україна, з кожним метром, де вона рятує своїх людей, вона також розширює свій шлях до ЄС", — повідомила вона.

Бербок висловила впевненість у тому, що європейські союзники і партнери надаватимуть підтримку Україні в цьому процесі. Вона також підкреслила, що Україна продовжує впроваджувати дивовижні реформи, попри повномасштабне вторгнення РФ.

"Це речі, такі як зміна законодавства у сфері юстиції, у сфері медіа, але також які стосується боротьби з корупцією, і про це ми відкрито говоримо з нашими партнерами тут, в Україні, що ми разом можемо розширювати цей шлях", — зазначила Бербок.

Нагадаємо, що 2 жовтня у столиці України розпочалася зустріч міністрів Європейського Союзу із закордонних справ. Дипломати зібралися, щоб висловити свою єдність і співчуття українському населенню.

Крім того, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у неділю, 1 жовтня, прибув до Києва. Голова українського уряду опублікував відео, на якому перші особи держави на чолі з українським лідером Володимиром Зеленським вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні бійців. Політики поклали букети квітів до Стіни пам'яті полеглих захисників України на Михайлівській площі в Києві. На церемонії був присутній і Жозеп Боррель.