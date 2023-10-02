"От Лиссабона до Луганска": глава МИД Германии анонсировала расширение Евросоюза

По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, Украина способна проводить впечатляющие реформы на фоне ужасной российской агрессии, а союзники помогут ей в этом.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европейский Союз в ближайшем будущем будет стремиться к расширению своего влияния и наличия на территории от Лиссабона до Луганска. Об этом она сообщила в ходе своего визита в Киев, передает издание "Европейская правда".

"Будущее Украины — в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре оно расширится от Лиссабона до Луганска. С каждым селом, с каждым метром, который освобождает Украина, с каждым метром, где она спасает своих людей, она также расширяет свой путь в ЕС", — сообщила она.

Бербок выразила уверенность в том, что европейские союзники и партнеры будут оказывать поддержку Украине в этом процессе. Она также подчеркнула, что Украина продолжает внедрять впечатляющие реформы, несмотря на полномасштабное вторжение РФ.

"Это вещи, такие как изменение законодательства в сфере юстиции, в сфере медиа, но также которые касается борьбы с коррупцией, и об этом мы открыто говорим с нашими партнерами здесь, в Украине, что мы вместе можем расширять этот путь", – отметила Бербок.

Напомним, что 2 октября в столице Украины началась встреча министров Европейского Союза по иностранным делам. Дипломаты собрались, чтобы выразить свое единство и сочувствие украинскому населению.

Кроме того, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в воскресенье, 1 октября, прибыл в Киев. Глава украинского правительства опубликовал видео, на котором первые лица государства во главе с украинским лидером Владимиром Зеленским почтили память погибших в российско-украинской войне бойцов. Политики возложили букеты цветов к Стене памяти павших защитников Украины на Михайловской площади в Киеве. На церемонии присутствовал и Жозеп Боррель.