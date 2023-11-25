"Укрепит ЕС": Германия усилит поддержку Украины в войне против РФ, — Бербок

Глава МИД Анналена Бербок заявила, что Германия продолжит поддержку Украины. Она считает, что Украина станет членом ЕС. Это отвечает геополитическим интересам Германии.

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Федеративная Республика Германия намерена усилить поддержку Украины в войне против Российской Федерации, как на уровне Европейского союза, так и уровне НАТО. Об этом 25 ноября на конференции федеральной партии в Карлсруэ заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает немецкое издание Tages Schau.

Бербок видит Украину в будущем в составе ЕС. Она пообещала нашему государству дальнейшую поддержку.

"Ясно, что в обозримом будущем Украина укрепит ЕС, наш ЕС. Вступление Украины в Европейский Союз отвечает нашим геополитическим интересам", — заявила глава МИД Германии.

Она отметила, что с момента нападения России в феврале 2022 года ужасные кадры из Украины весь мир видит уже более 650 дней.

"Именно поэтому мы не только продолжим нашу поддержку Украины, но и увеличим ее. В ЕС, но и в НАТО", — заявила Анналена Бербок.

Помощь Германии Украине

ФРГ является одним из лидеров среди стран, которые оказывают помощь нашим ВСУ. 22 ноября Германия объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. В новый пакет вошли 20 БМП Marder, тягачи, грузовики, вездеходы, прицепы, 2380 снарядов 155 мм калибра, один танк для разминирования Winsent-1, кареты скорой помощи и другое.

Кроме этого, 21 ноября министр обороны Германии Борис Писториус объявил о пакете помощи Украине на общую сумму более 1,3 млрд евро. Берлин передаст Киеву третий пакет систем ПВО Iris-T SLM. Пакет помощи также включает 60 высокотехнологичных разведывательных беспилотников различных типов, а также более 20 радиолокационных систем для обнаружения дронов-камикадзе противника. Кроме того, украинские военные получат 20 000 новых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и 8000 противотанковых мин.

Украина в ЕС

В прошлом месяце в ходе визита в Киев министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европейский Союз в ближайшем будущем будет стремиться к расширению своего влияния и наличия на территории от Лиссабона до Луганска.

"Будущее Украины — в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре оно расширится от Лиссабона до Луганска. С каждым селом, с каждым метром, который освобождает Украина, с каждым метром, где она спасает своих людей, она также расширяет свой путь в ЕС", — отметила она.

Глава МИД Германии выразила уверенность в том, что европейские союзники будут оказывать поддержку Украине в этом процессе.

Напомним, 13 ноября в Минобороны Германии подтвердили намерения увеличить военную помощь Украине. По информации из СМИ, ожидается увеличение объема помощи с 4 до 8 миллиардов евро.