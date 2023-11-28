По данным подполья, больные сахарным диабетом на временно оккупированных территориях не получают надлежащего ухода и лечения.

На временно оккупированных территориях фиксируются перебои в выдаче препаратов для мониторинга глюкозы, а также инсулина больным сахарным диабетом. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Причиной является неспособность российской промышленности производить такие системы и лекарства, а сама страна находится в изоляции от цивилизованного мира. В результате больные сахарным диабетом не получают надлежащего ухода и лечения.

"При этом ранее россияне приступили к выдаче инсулина на временно оккупированных территориях только при наличии российского паспорта. Однако теперь наличие красной макулатуры не гарантирует лечение, ведь Россия не та страна, которая имеет высокие социальные стандарты", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 ноября сообщалось, что оккупанты поделили украинцев на три категории. По плану Кремля, все жители временно оккупированных территорий должны были бы получить "красную макулатуру" с 2025 года, однако местные жители продолжают сопротивление российским инициативам.

22 ноября в Центре национального сопротивления рассказали, что на оккупированных территориях временно разрешили изучать украинский язык. Для этого родителям нужно написать соответствующее заявление, их оказалось больше, чем рассчитывал враг.