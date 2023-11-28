Армянская армия показала редкую китайскую РСЗО WM-80: что известно (фото)

Еще в 1999 году Ереван приобрел около 8 машин WM-80. Реактивная установка запускает снаряд весом почти 500 кг на расстояние до 80 км.

Китайскую артиллерию показали в арсенале Эфиопской армии. Теперь реактивная система залпового огня WM-80 замечена на вооружении Армении. Об этом сообщает Army Recognition.

В составе вооруженных сил Армении заметили пусковую установку WM-80, которую разработала китайская компания Norinco. В основе машины лежит более старая РСЗО WM-40 калибра 273-мм. Системы были приобретены Арменией еще давно. Долгое время была самая тяжелая и самая дальнобойная система в армянском арсенале, за исключением баллистических ракет.

WM-80 были приобретены у Китая еще в 1990-х годах Фото: скриншот

Армения имела преимущество над Азербайджаном благодаря китайским WM-80 пока Баку не перегнал Ереван в военном потенциале в середине 2000-х годов. Артиллерию закупили в Китае в 1999 году в количестве до 8 единиц. Каждый реактивный боеприпас системы WM-80 весит 484 кг, из которых 134 кг боевая часть. Одна РСЗО имеет 4 пусковые ракеты.

Основные характеристики РСЗО WM-80:

дальность стрельбы — от 34 до 80 км;

скорость залпа — 7,5 секунды;

перезарядка — до 8 минут;

масса РСЗО — 17,5 тонны.

Известно, что в Китае WM-80 уже заменили на более современную реактивную систему A-100. При этом Армения заказала индийские РСЗО Pinaka и боеприпасы. Машины необходимы для восполнения потерь "Смерчей" и WM-80 после недавних войн с Азербайджаном.

В издании отмечают, что геополитически Армения пытается диверсифицировать источники вооружений, чтобы сбалансировать региональное влияние разных стран в кавказском регионе.

Напомним, 24 ноября в Армении заявили, что они заплатили за вооружение РФ, но Москва так и не поставила его.

21 ноября в РФ пустили слухи о поставках "Точка-У" Украине из Армении. Хотя Ереван не оказывает военной помощи Киеву.