Пограничники вернули флаг Украины на КПП, через который ехали танки РФ 24 февраля (видео)

Пограничники подняли флаг Украины на высокую башню на российско-украинской границе. Бойцы оказались здесь впервые за более чем 600 дней войны.

Украинские воины пробрались в село Бударки, расположенное на восточной границе в Харьковской области. Они дошли до ворот КПП, через которые двигались подразделения ВС РФ в первые дни вторжения, и подняли украинский флаг на самую высокую башню. Видео с места событий опубликовали на странице Facebook 15 пограничного отряда "Стальной кордон".

Бойцы показали, как продвигались к российско-украинской границе. Сначала двигались по чащам, потом пробирались через разрушенный населенный пункт, в котором от домов остались стены с пробитыми дверями и куча кирпичей.

Наконец добрались до КПП "Бударки" — в кадр попала часть забора, покрытого колючей проволокой. Тогда один из пограничников развернул флаг и начал подниматься по металлической границе — его действия зафиксировал дрон. На самой высокой мачте закрепили флаг Украины.

"Бударки — это Украина!", — написали защитники в Facebook.

Сообщение с видео пограничники опубликовали 28 ноября. Также показали геолокацию на смартфоне, чтобы проиллюстрировать, где именно они были. Однако не ясно, когда именно произошло событие.

Война в Украине — детали

Отметим, отрезок границы, на котором побывали пограничники, находился в оккупации около 200 дней. Именно отсюда двигались российские войска, которые пытались захватить Харьков в феврале 2022 года, рассказывали СМИ.

Где расположен КПП Бударки, на котором установили флаг Украины Фото: DeepState

Между тем осенью 2022 года часть Харьковской области освободили из российской оккупации во время наступательных действий Сил обороны. С тех с указанного направления время от времени происходят российские обстрелы украинской территории. Впрочем, весной 2023 года в СМИ сообщили, что ВСУ подогнали в Бударки танк и начали стрелять в ответ.

На сегодня продолжаются попытки россиян вернуться в Купянск — они атакуют позиции ВСУ с северо-востока с расстояния около 10 км. Украинское командование информирует, что все атаки россиян отражаются.

Также продолжаются штурмовые действия ВС РФ под Авдеевкой, рассказал 28 ноября командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Офицер рассказал, что враг совершил 23 атаки и активно использует управляемые авиабомбы.

Напоминаем, министр иностранных дел Литвы упрекнул страны НАТО, которые не предоставляют Украине современное оружие, а продают его в третьи страны. Между тем представитель Белого дома заверил, что США еще год не будут давить на Киев относительно мирных переговоров с Москвой.