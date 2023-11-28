"Побег из Шоушенка по-Мукачевски": мужчина вылез через форточку второго этажа ТЦК (видео)

По словам журналиста Виталия Глаголы, запись бегства мужчины, спускающегося по оконной решетке здания военкомата на оживленную улицу, ему прислали очевидцы.

Украинский журналист Виталий Глагола рассказал о побеге со второго этажа ТЦК города Мукачево. По его словам, запись произошедшего инцидента ему прислали. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Как видно на видео, которое мне прислали, мужчина вылез из окна второго этажа Мукачевского ТЦК по улице Духновича", — говорится в публикации.

В опубликованном ролике молодой человек пролазит в отверстие в решетке размером с форточку, спускается на оживленную улицу, а затем бросается наутек.

Беглеца пытается преследовать человек в военной форме.

Свой пост автор озаглавил: "Побег из Шоушенка по-Мукачевски".

Напомним, что советник главы ОП Украины Сергей Лещенко заявил, что военкомам следует пересмотреть текущие подходы к мобилизации. В свою очередь, бригады, которые находятся на западе страны, должны прийти на смену тем, которые воюют на востоке.

Также сообщалось, что двум дополнительным категориям гражданских профессий решили не предоставлять отсрочку от мобилизации.

В свою очередь, в СНБО рассказали об изменениях для призывников в Украине. ВСУ будут сотрудничать с двумя крупнейшими HR-организациями, а военнообязанных мобилизуют на конкретные должности. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.