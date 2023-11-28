"Самая большая угроза": Россия готова захватить несколько стран Европы, — президент Чехии

Чешский лидер Петр Павел сказал, что имперские амбиции России не будут иметь границ, если их не установить. Запад должен продолжать поддерживать Украину в политическом, экономическом, гуманитарном и военном аспектах.

Россия представляет собой самую большую угрозу для безопасности Европы и союзникам по НАТО. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время лекции в Оборонном колледже НАТО в Риме, пишет портал České noviny.

Политик сказал, что глава Кремля Владимир Путин открыто заявляет о том, что борется против коллективного Запада. Так, имперские амбиции России не будут иметь границ, если их не установить. РФ без колебаний захватит страны бывшего Восточного блока, если разрешить ей это сделать.

Павел сказал, что в особенно большой опасности находятся страны, которые пока не входят ни в ЕС, ни в НАТО. Поэтому их нужно поддерживать.

"Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, развязала империалистическую, убийственную кампанию против суверенной страны и совершает военные преступления масштабов, не наблюдавшихся в Европе за последние 80 лет, за исключением резни в Сребренице", — сказал президент Чехии.

Он сказал, что Запад должен продолжать поддерживать Украину в политическом, экономическом, гуманитарном и военном аспектах. Однако далеко не все среди западных политиков согласны с такой оценкой.

"Естественно, не все разделяют эту точку зрения. За время моего короткого президентского срока мне довелось поговорить с некоторыми лидерами, чье мнение о России было совершенно иным ", — отметил Павел.

По его мнению, если РФ извлечет реальную выгоду из текущей агрессии, то ее аппетиты вырастут. Более того, она вдохновит и другие страны использовать военную силу, чтобы достигать своих интересов.

Ранее ГУР Минобороны Украины сообщило, что РФ потратила 250 миллионов долларов на операцию "Майдан 3". План направлен на разжигание вражды, обострение противоречий в Украине. Информационными и информационно-психологическими операциями занимаются подразделения, созданные во всех спецслужбах РФ, рассказали в разведке.