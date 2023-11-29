Под Купянском ВС РФ пришлось уменьшить число атак из-за слишком больших потерь, — ВСУ (видео)

В 14-й ОМБр рассказали, что каждый день оккупанты теряют на этом отрезке фронта более 10 человек. Однако теперь они применяют куда больше техники, чем раньше.

На Купянском направлении российские войска понесли такие большие потери, что им пришлось уменьшить количество атак. Об этом рассказал начальница службы по связям с общественностью 14-й ОМБр имени князя Романа Великого Надежда Замрыга в интервью "Радио Свобода".

По ее словам, каждый день оккупанты теряют на этом отрезке фронта более 10 человек. Однако теперь они применяют куда больше техники, чем раньше. Речь идет о бронемашинах, на которых подвозится пехота.

"Если сравнить, скажем примерно месяц-полтора назад, то они стали больше применять техники. Технику они используют в основном тяжелую. БМП – чаще всего как подвоз личного состава к тому рубежу, где они переходят уже собственно на штурм, то есть ближе к нулю", – рассказала спикер.

Замрыга сказала, что оккупанты начали корректировать тактики штурма. Они понимают, что выдвижение подразделений на технике отслеживается украинскими войсками. ВСУ успешно уничтожают оккупантов при помощи артиллерии, танков и FPV-дронов.

Надежда Замрыга о ситуации на Купянском направлении (смотреть с 23:10)

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