Мобилизация в Украине: с какими болезнями не могут призвать на службу (перечень)

Украинским законодательством определен перечень болезней, которые освобождают лицо от мобилизации даже в период военного положения. Общий перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Рада приняла законы об утверждении указов президента о продлении в Украине срока действия военного положения и всеобщей мобилизации с 16 ноября на 90 суток, то есть до 14 февраля 2024 года. О том, с какими болезнями не могут мобилизовать во время военного положения узнавали Факты.

Как отмечают в издании, украинцы призывного возраста, которые не имеют проблем со здоровьем, могут быть мобилизованы для прохождения военной службы.

Кроме того, в Украине закреплен в законодательстве список заболеваний, которые освобождают человека от мобилизации, даже в период военного положения. Общий перечень граждан, которые не могут быть призваны, определен в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Какие болезни освобождают от мобилизации: список

Во время военного положения военнообязанные с конкретными заболеваниями распределяются на две категории:

лица, которые получают ограниченную или отсроченную пригодность к службе. Они могут быть призваны, когда это необходимо;

полностью непригодные к военной службе как в мирное время, так и во время войны.

В мирное время перечень заболеваний, которые дают право избежать военной службы, значительно шире, чем во время военного положения.

В Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины указывается перечень болезней, которые освобождают лицо от мобилизации и прохождения военной службы.

Инфекционные и паразитарные заболевания, которые приводят к полной непригодности лица для военной службы:

Активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани; Активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации; Тяжелые формы вирусных гепатитов, которые трудно поддаются лечению и значительно нарушают функции органов и систем; ВИЧ-болезнь, которая сопровождается инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и тому подобное.

Новообразования

Как добавляют в издании, не все типы онкологических заболеваний означают полную непригодность к военной службе. ВВК признает вас полностью непригодным, если вы имеете:

первичные (вторичные) новообразования при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;

злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (лимфогранулематоз, неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелома, все виды лейкозов);

полицитемия истинная, быстро и медленно прогрессирующие миелодиспластические синдромы со значительными изменениями в составе крови и периодическими обострениями;

доброкачественные новообразования всех локализаций со значительными нарушениями функций.

Болезни крови и кроветворных органов

анемии (алиментарные, гемолитические, апластические, постгеморрагические);

нарушение свертываемости крови, пурпура (идиопатическая, тромбоцитопеническая), геморрагические состояния;

другие болезни крови и кроветворных органов (агранулоцитоз, болезни селезенки);

некоторые нарушения с вовлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).

Вас исключат из мобилизации только в случае, если эти заболевания быстро прогрессируют и существенно нарушают функции, отмечают в медиа.

Нарушения эндокринной системы, обмена веществ и питания

все болезни щитовидной железы (за исключением новообразований);

все типы сахарного диабета и других нарушений регуляции глюкозы;

нарушения других эндокринных желез;

недостаточное и избыточное питание, нарушение обмена веществ (все виды ожирения, функциональная гипербилирубинемия, липоматоз) и другие.

Вашу непригодность к службе определит ВЛК только в случае, если эти болезни сопровождаются тяжелыми нарушениями функций.

Расстройства поведения и психики

Лицо исключают с воинского учета и признают непригодным к военной службе, как говорится в сообщении издания, в случае выраженных стойких психических расстройств. Например:

органические, симптоматические (экзогенные) психические расстройства (все виды деменции, органический амнестический синдром, психические расстройства вследствие поражения головного мозга или вследствие соматической болезни;

расстройства личности и поведения вследствие поражения головного мозга;

при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами — расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, опиоидов, каннабиноидов, седативных, снотворных, кокаина, галлюциногенов, летучих растворителей, наркотических средств и других);

шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

резко выраженные невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при резко выраженных, стойких болезненных проявлениях;

резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связанные с расстройствами потребления пищи, со злоупотреблением веществами, которые не вызывают зависимость);

резко выраженные расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);

резко выраженные расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидный, шизоидный, диссоциальный, эмоционально нестабильный, истерический и другие), расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства, специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, расстройства двигательной функции, расстройства, связанные с психологическим развитием и тому подобное;

глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Болезни нервной системы

быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций воспалительные болезни центральной нервной системы, их последствия (все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс);

быстро и медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы (системные атрофии, экстрапирамидные, дегенеративные болезни, церебральный паралич, паралитические синдромы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний (кроме вегетососудистой), детский церебральный паралич, паралитические состояния, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие);

эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;

быстро прогрессирующие болезни периферической нервной системы (поражение черепных нервов, нервных корешков и сплетений, поли-, мононейропатии, все формы миастений, миопатии, болезни нервно-мышечного соединения и мышц), дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие).

Болезни глаза

К лицам, которые исключаются из воинского учета и признаются непригодными для военной службы, относятся только те, которые имеют:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные, с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разницей рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;

остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоту;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроту зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Болезни уха

Обычно люди с такими заболеваниями непригодны к военной службе в мирное время и имеют ограниченную пригодность в военное.

Основаниями для исключения с воинского учета могут быть:

стойкие значительно выраженные вестибулярновегетативные расстройства, сопровождаемые симптомами меньеровского заболевания;

стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота.

Болезни системы кровообращения

К лицам, которые считаются непригодными к военной службе и исключаются из воинского учета, входят пациенты:

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных болезнях сердца;

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии в случае ишемических болезней сердца;

с гипертонической болезнью III стадии;

с цереброваскулярными болезнями (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций;

с болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикоз и т.д.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Болезни органов дыхания

Непригодными к военной службе с исключением с воинского учета считаются лишь те, у кого:

хронические болезни нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (хронический бронхит, эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);

болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких (пневмокониозы, хронические пневмониты, идиопатический фиброзирующий альвеолит, легочный альвеолярный протеиназ, гемосидероз и другие диссеминированные заболевания легких);

хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания (абсцесс легкого и средостения, пиоторакс и другие);

тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Болезни органов пищеварения

Вас не привлекут к мобилизации, если у вас:

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие;

болезни аппендикса;

другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие) со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы со значительными нарушениями функций (холецистит, холангит, панкреатит и другие);

всевозможные грыжи (паховая, бедренная, пупочная грыжа, грыжа брюшной стенки, диафрагмальная грыжа, другие и неуточненные грыжи брюшной полости) со значительными нарушениями функций.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Причиной для исключения лица с воинского учета может быть:

диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лигнификацией кожного покрова;

пузырчатка обыкновенная;

герпетиформный дерматит;

Различные другие болезни кожи могут приводить к непригодности человека к военной службе в мирный период или временно.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

ВЛК констатирует непригодность лица к службе во время военного положения, если оно имеет:

инфекционные артропатии со значительными нарушениями функций (пиогенные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера);

воспалительные полиартропатии (серопозитивный и серонегативный ревматоидный артрит, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра, кристаллические артропатии);

системные болезни соединительной ткани со значительными нарушениями функций (полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасцит и т.д.);

анкилозирующий спондилоартрит со значительными нарушениями функций, стойкими и значительными изменениями;

артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций (полиартроз, коксартроз, гонартроз, другие артрозы, поражения надколенника, внутрисуставные поражения колена и других суставов);

болезни мягких тканей (болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий, бурсопатии, энтезопатии, поражения плеча со значительными нарушениями функций);

остеопатии и хондропатии (остеопороз костей с патологическим или без патологического перелома, остеомаляция у взрослых, замедленное срастание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета, юношеские остеохондрозы костей (кроме позвоночника), другие остеохондропатии и поражения хряща);

болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия со значительными нарушениями функций (кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвоночных дисков, другие дорсопатии);

приобретенные деформации и дефекты пальцев или конечностей со значительными нарушениями функций.

А также после двусторонних ампутаций верхних или нижних конечностей на любом уровне или односторонней ампутации нижней конечности выше уровня верхней трети голени.

Болезни мочеполовой системы

Основанием для исключения с воинского учета является:

гломерулярные и тубулоинтерстициальные болезни почек — нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии со значительными нарушениями функций;

почечная недостаточность (IV-V стадии);

болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций — гиперплазия простаты, аденома, фиброаденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни простаты, гидроцеле и сперматоцеле, перекручивание яичка, орхит и эпидидимит, мужское бесплодие, чрезмерная крайняя плоть, фимоз и парафимоз, лейкоплакия полового члена, баланопостит и др;

гидронефроз, пионефроз, вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь, другие болезни почки и мочеточника, сморщенная, малая почка, приобретенная киста почки, цистит, болезни мочевого пузыря, невенерический уретрит, стриктура уретры, другие болезни уретры и мочевыводящей системы со значительными нарушениями функций.

Для женщин:

воспалительные болезни органов малого таза — сальпингит и оофорит, воспалительная болезнь матки, воспалительная болезнь шейки матки, другие воспалительные болезни женских тазовых органов, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы со значительными нарушениями функций;

невоспалительные болезни женских половых органов — эндометриоз, выпадение половых органов у женщин, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи с вовлечением женских половых органов, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, фолликулярная киста яичника, киста желтого тела, перекручивание яичника и фаллопиевой трубы;

гематосальпингс, полипы женских половых органов, дистопия матки, эрозия и экстропион шейки матки, дисплазия шейки матки, нарушение оварио-менструальной функции, выкидыш, женское бесплодие со значительными нарушениями функций.

Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения

Лица с врожденными пороками развития и значительными нарушениями функций считаются непригодными к военной службе и исключаются из воинского учета. В частности:

врожденные пороки развития нервной системы;

врожденные пороки развития глаза, уха, лица и шеи;

врожденные пороки развития системы кровообращения;

врожденные пороки развития органов дыхания;

щель губы и неба;

другие врожденные пороки развития органов пищеварения;

врожденные пороки развития половых органов;

врожденные пороки развития мочевой системы;

врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной системы;

другие врожденные пороки развития;

хромосомные аномалии.

Травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин

Причиной для полной непригодности к военной службе является:

Тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и т.д. со значительным нарушением функций. Отравление лекарственными средствами, медикаментами и химическими веществами. Токсическое действие веществ немедицинского назначения: алкоголя, органических растворителей, углеводородов, газов, дымов и испарений, пестицидов, пищевых продуктов, токсическое действие от укуса животных, пресмыкающихся, насекомых со значительными нарушениями функций. Термические и химические ожоги, отморожения, другие действия внешних факторов. В частности: тепловой и солнечный удар, баротравма уха, легкие, кессонная болезнь, асфиксия, поражение молнией, электрическим током, воздействия вибрации, источников ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения и токсические действия микроорганизмов I-II групп патогенности, особо опасными инфекционными болезнями. Травмы внутренних органов грудной, брюшной полостей, органов таза, политравма. Травмы верхних и нижних конечностей: переломы костей, травматическое повреждение кровеносных сосудов, не извлеченные металлические конструкции, переломы ребер, грудины, лопатки, ключицы, переломы костей таза со значительными нарушениями функций.

Сюда, по информации медиа, также входят травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов.

К примеру, повреждения позвоночника на любом уровне, такие как перелом позвонка, дуги позвонка, остистого или поперечного отростка, а также вывих, подвывих позвонка, разрыв межпозвоночного диска, разрыв, сдавление, сотрясение, отек и кровоизлияние в спинной мозг с важными нарушениями функций.

Другие болезни

Также аргументом для исключения с воинского учета является ангиотрофоневроз III-IV стадии.

Напомним, 27 ноября сообщалось, что в СНБО рассказали об изменениях для призывников в Украине. По словам Алексея Данилова, украинская армия будет сотрудничать с двумя крупнейшими кадровыми компаниями. Военнообязанных будут мобилизовать на конкретные должности.

Также юрист Артем Ковалев рассказал, что во время действия военного положения некоторые категории мужчин могут выехать за границу. Однако окончательное решение принимают представители Госпогранслужбы.