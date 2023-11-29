"Становимся армией НАТО": защищать Европу без Украины "неблагодарное дело", — Кулеба

По словам главы МИД, сегодня победа над Россией в интересах не только Украины, но и всего Альянса. Украинские военные ежедневно доказывают, что они самая сильная армия Европы.

Украинские военные продолжают ежедневно доказывать на поле боя, что они де-факто становятся армией НАТО. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами на заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе 29 ноября.

По его словам, стоит учитывать возможности Вооруженных сил Украины и принципы управления войсками. Все соответствует стандартам Альянса, поэтому можно сделать выводы, что де-факто Украины уже там.

"Хотел бы подчеркнуть то, что вы (генсек НАТО Йенс Столтенберг, — ред.) только сказали. Победа Украины в интересах не только самой Украины, но и всего Североатлантического альянса", — заявил Дмитрий Кулеба.

Более того, продолжает глава МИД, защищать Европу без Украины сегодня является "неблагодарным делом", учитывая тот факт, что именно ВСУ сейчас являются самой сильной армией в Европе. Ежедневно они продолжают доказывать это на поле боя.

"Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО ввиду наших способностей и принципов управления", — отметил дипломат.

К слову, в Брюсселе 29 ноября состоится первое заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Он был создан во время саммита Альянса в июле 2023 года.

Напомним, 29 ноября американский дипломат Курт Волкер заявил, что если сделать Украину членом Альянса, тогда война Владимира Путина станет бессмысленной. По его словам, практически принять Украину в НАТО не так сложно. Беспокойства по поводу эскалации стоит брать во внимание, но все проблемы можно решить.