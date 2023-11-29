Самый современный авианосец Gerald Ford оказался дешевле, чем ожидалось

Высокий уровень автоматизации на корабле позволил не только уменьшить экипаж, но и сделать так, что за все время Gerald R. Ford потребует 3, а не 5 техобслуживаний.

Первый в своем классе авианосец Gerald R. Ford может обойтись в эксплуатации дешевле, чем планировалось. Удалось снизить расходы на техническое обслуживание. Об этом сообщает Defense News с конференции руководителя программы капитана Брайана Меткалфа.

Авианосец Джеральд Форд был разработан с высоким уровнем автоматизации, чтобы уменьшить экипаж. Также был улучшен корпус. Это позволит сделать так, чтобы за все время эксплуатации корабль нуждался в 3, а не 5 основных ремонтах, как у другого авианосца класса Nimitz.

По словам Меткалфа, обслуживание Gerald R. Ford будет стоить на 5 млрд долларов в год меньше, чем у того же Nimitz. При этом ВМС США ожидали, что стоимость будет ниже только на 4 млрд долларов в год. Также он добавляет, что в 2025 году Военно-морские силы получат еще один авианосец класса Gerald R. Ford под названием John F. Kennedy. Третий корабль Enterprise готов на 35% и уже "начинает выглядеть как корабль".

Меткалф в своем выступлении также отметил, что Ford как флагманский корабль своего класса все еще проходит некоторые оставшиеся испытания и оценки. Сейчас авианосная ударная группа находится в восточном Средиземноморье из-за войны между Израилем и ХАМАС.

Напомним, 10 октября СМИ писали, чем поможет Израилю ударная группа Gerald R. Ford. Ford.

25 мая авианосец Gerald Ford впервые прибыл в Норвегию за последние 65 лет.