Бойцы ВСУ разрушили "гнездо" операторов дронов ВС РФ в 5-этажке на Херсонщине (видео)

Враг активно использовал многоэтажку для вылетов дронов, поскольку левый берег находится в низине, и подобрать выгодную позицию не так просто.

На Херсонщине российские оккупанты обустроили позиции прямо на балконах пятиэтажного дома и оттуда запускали дроны. Бойцы ВСУ точным прилетом дрона уничтожили вражеское "гнездо". Об этом сообщил украинский волонтер Сергей Стерненко.

"Удары по позициям российских дронников на левом берегу Херсонщины. Враг активно использует эту многоэтажку для вылетов, так как левый берег в низине, и подобрать нормальную позицию не так просто", — проинформировал Стерненко.

На опубликованных кадрах видно, как украинские аэроразведчики выслеживали, откуда российские оккупанты запускают беспилотники. Для этого захватчики использовали верхние этажи 5-этажки на левом берегу. Дроны запускали прямо с балконов.

Украинские защитники использовали дроны со взрывчаткой, которые залетели на "балконные" позиции россиян.

"Оператор 126 бригады Теробороны совместно с 79 пограничным отрядом ГПСУ разбили российское гнездо", — резюмировал Стерненко.

Напомним, что 28 ноября в Офисе президента заявили, что в подразделениях ВСУ катастрофически не хватает людей, а средний возраст бойцов в некоторых бригадах составляет 54 года.

Ранее сообщалось, что ВСУ молниеносно уничтожили 3 танка РФ, которые пошли на штурм их позиций. "Княжеские воины" тремя выстрелами отработали по трем единицам вражеской техники.