Офицерское совещание в госпитале: подробности удара "хаймарсов" по россиянам в Токмаке

Оккупанты решили, что украинцы не догадаются, что встречу могут провести в таком месте, но кто-то "сдал" информацию о собрании офицеров, сообщают в российских пабликах.

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В оккупированном Токмаке на Запорожье Силы обороны нанесли удар из HIMARS по зданию, где оккупанты как раз собрались на совещание. В результате погибли 14 россиян. Об этом сообщили в российском телеграм-канале "Кремлевская табакерка".

Так, во вторник утром, 28 ноября, "прилетело" по госпиталю, который оккупанты использовали в различных целях. В частности, ради безопасности в тот день там решили провести офицерское совещание.

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"Удар был нанесен во время совещания офицеров. Они обсуждали опасную активизацию противника на Запорожском направлении. Совещание специально собрали в госпитале. Решили, что украинцы не догадаются, что его могут провести в таком месте. Но кто-то сдал врагу информацию о собрании офицеров. И был нанесен очень точный удар, ракеты прилетели именно туда, где проходило совещание", — говорится в сообщении.

В результате работы HIMARS погибли 14 человек, 11 из них — офицеры ВС РФ.

Как сообщил 28 ноября городской голова Мелитополя Иван Федоров в Токмаке раздались громкие взрывы. Было настолько громко, что взрывы услышал весь оккупированный город.

Также сообщалось, что в оккупированном Донецке 7 ноября прогремели взрывы. Попадание произошло в здание, где проходили тренировки российские операторы БпЛА.