В оккупированном Токмаке прогремели взрывы: часть города без света, — Федоров

По словам мэра Мелитополя, громкие звуки услышал весь город. Местные паблики также проинформировали о возможных жертвах среди личного состава ВС РФ.

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На территории временно оккупированного города Токмак Запорожской области прозвучали громкие взрывы. Противник понес очередные потери. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале 28 ноября.

По его словам, о неспокойной ситуации в городе сообщили местные жители. Было настолько громко, что взрывы услышал весь оккупированный город.

"За несколько минут до этого исчезло электроснабжение", — говорится в сообщении.

В оккупированной части Запорожской области прозвучали взрывы Фото: Скриншот

В местных Telegram-каналах отмечают, что всего было зафиксировано три "прилета", а в направлении города зафиксировано движение санитарного транспорта. Могут быть как погибшие, так и раненые.

В оккупированной части Запорожской области прозвучали взрывы Фото: Скриншот

Взрывы подтвердил и представитель оккупационной "администрации" Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале. В этих действиях он традиционно обвинил украинскую сторону.

"В Токмаке громко. В этом городе Запорожской области была слышна серия взрывов. Природа их выясняется", – говорится в сообщении.

В оккупированной части Запорожской области прозвучали взрывы Фото: Скриншот

Украинское командование никак не комментировало инцидент на момент публикации материала.

Напомним, 14 ноября мэр Мелитополя Иван Федоров комментировал серию других мощных взрывов. Было громко по крайней мере в трех населенных пунктах — Токмаке, Мелитополе и вблизи поселка Веселое. Также фиксировалась работа российской ПВО, отмечает Иван Федоров.