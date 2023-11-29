Поймали "на горячем": на Буковине задержали мужчин, которые везли к границе уклонистов (видео)

По информации правоохранителей, мужчины самостоятельно искали "клиентов" и оформляли им фиктивные документы. За отдельную плату они помогали уклонистам пересечь границу.

В Черновицкой области правоохранители разоблачили злоумышленников, которые за деньги помогали военнообязанным мужчинам незаконно бежать за границу. Об этом сообщают в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

Незаконную схему организовал местный житель вместе со своим сообщником. Правоохранители задержали мужчин когда те везли в автомобиле в направлении госграницы с Молдовой трех уклонистов. В частности последние за помощь в выезде заплатили от 8 500 до 10 000 долларов.

По информации следствия, мужчины самостоятельно искали "клиентов", оформляли фиктивные документы и рассказывали, как безопасно можно пересечь границу. За отдельную плату злоумышленники помогали мужчинам призывного возраста незаконно пересечь границу с Молдовой. За такую услугу необходимо было дополнительно заплатить от 2 500 до 10 000 тыс. долларов.

Задержанным злоумышленника правоохранители сообщили о подозрении в незаконной переправке через госграницу. За содеянное им грозит от 7 до 9 лет заключения. Также они могут быть лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 20 ноября в СБУ сообщали, что задержали на Буковине группировку, которая помогала мужчинам бежать за границу. В соседнюю страну уклонистов проводили лесными тропами, а за свои услуги они брали от 3 до 5 тысяч долларов.

Также в ноябре правоохранители разоблачили незаконную схему в Одесской области, которую организовала женщина. Она искала женщин с инвалидностью, которые заключали фиктивный брак с мужчинами призывного возраста. Таким образом позволял уклонистам беспрепятственно выезжать из Украины.