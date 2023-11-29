"Закономерный результат заслуг": сына Кадырова назначили куратором батальона шейха Мансура

В честь назначения Кадырову-младшему вручили звезду батальона. Также он стал "почетным гражданином Донецка".

16-летний сын Рамзана Кадырова Адам назначен куратором батальона имени шейха Мансура, который входит в Минобороны РФ. Об этом сообщили депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов и спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

"Сегодня представил личному составу батальона имени шейха Мансура Министерства обороны РФ их нового куратора — героя Чеченской Республики, начальника службы обеспечения безопасности Главы ЧР Адама Кадырова. Это назначение стало закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа", — написал он.

Делимханов добавил, что Кадырову-младшему вручили очередную награду — звезду батальона.

Также в сети сообщают, что Адам Кадыров стал почетным гражданином Донецка за "активную общественную позицию и весомый личный вклад в развитие культурных отношений между городами Донецк и Грозный".

Напомним, что даже в Кремле начали троллить Кадырова-младшего за многочисленные награды, которые он получил после избиения в СИЗО подозреваемого в сожжении Корана Никиту Журавля.

После избиения Рамзан Кадыров отметил, что его сын поступил правильно. В течение месяца после избиения Адам получил шесть наград и должность в службе безопасности отца. Позже 15-летний Адам Кадыров получил"важную должность" в службе безопасности главы Чечни.