Будет жить как почетный пенсионер в СССР: Кадырова-младшего начали троллить даже в Кремле

Полученные сыном главы Чечни Адамом Кадыровым награды обеспечат ему солидную старость. Он сможет по скидке вставить зубы и обзавестись бесплатным слуховым аппаратом.

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15-летний Адам Кадыров будет жить как почетный пенсионер в СССР. Многочисленные награды обеспечат его пожизненным содержанием, бесплатной мобильной связью и протезированием зубов и органов слуха. Об этом пишет российский телеграм-канал "Можем объяснить".

"Кадырова-младшего начали троллить даже в Кремле. Песков сообщил, что представлять Адама Кадырова к госнаградам пока не собираются", — говорится в сообщении.

В комментариях под публикацией о троллинге Кадырова-младшего в Кремле корреспонденты пошутили:

Скоро Песков извинится...

В интернете теперь эти награды называют "адамками".

Посмотрим, куда ему засунут эти медальки после свержения папки. Интересно то, что чем больше, тем будет больнее.

Между тем админы телеграмм-канала "Можем объяснить" считают, что и без путинских медалей Кадыров-младший может иметь большую выгоду из тех 9 наград, которые уже получил.

Что дают Кадырову-младшему полученные награды

Звание "Герой Чечни" с медалью из золота 750 пробы дает беспрепятственный проход в здания органов власти, статус почетного гостя на мероприятиях, а также ежемесячную пожизненную выплату в 5000 рублей, которая будет выплачиваться его семье даже после его смерти.

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"Пенсия" Кадырова-младшего вырастет до 8000 рублей за счет ордена "За заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой". 3000 тыс. рублей пожизненно. Только за 10 лет он получит из бюджетов двух республик около 1 млн руб.

"За достижения перед Карачаево-Черкесской республикой" Адам Кадыров получит еще 50 тыс. руб.

За Орден "Дуслик" Республики Татарстан сын Кадырова будет получать ежемесячно по 200 рублей и бесплатную телефонную связь, бесплатное зубо- и слухопротезирование, а также 50% скидку на жилищно-коммунальные услуги.

В дополнение к этому Адама Кадырова назначили в 15 лет на ответственную должность начальника отдела безопасности главы Республики Чечня. Это чиновничья должность. Он ежемесячно будет получать 40 тысяч рублей, а также выплаты, премии, надбавки и тому подобное.

Скандал с сыном Рамзана Кадырова Адамом Скандал с сыном Рамзана Кадырова Адамом

28 сентября в сети опубликовали кадры, на которых 15-летний Адам Кадыров избивает заклю ченного Николая Журавля, подозреваемого в сожжении Корана.

После избиения Рамзан Кадыров отметил, что его сын поступил правильно. В течение месяца после избиения Адам получил шесть наград и должность в службе безопасности отца.

Позже 15-летний Адам Кадыров получил"важную должность" в службе безопасности главы Чечни.

Ранее сообщалось, что Адам Кадыров считает себя абсолютно безнаказанным и на фоне скандала об избиении в своем инстаграме сделал дерзкую публикацию.