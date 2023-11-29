"Мешают выборам Путина": в РФ растет бунт недовольных жен мобилизованных, — СМИ

Россиянки начали объединяться в разных регионах страны. Среди их требований — установление предельного срока службы мобилизованных в один год, и перестать относиться к военным как "к рабам и расходному материалу".

В России главной проблемой Кремля накануне президентских выборов стало недовольство жен мобилизованных. Женщины в 30 регионах РФ объединились и требуют вернуть их мужей домой. Об этом пишет "Кавказ. Реалии".

О планах жен мобилизованных в ВС РФ мужчин выйти на митинги в разных регионах России стало известно в начале ноября, когда в Москве несколько женщин присоединились к митингу партии КПРФ 7 ноября с плакатами с надписями "Мобилизованным пора домой" и "Нет бессрочной мобилизации". Их окружили полицейские, но до задержания не дошло. Женщины сформулировали депутатам свои требования, а те обещали ответить им через месяц.

Перестать относиться к военным как "к расходному материалу"

Россиянки начали объединяться в разных регионах страны. Среди их требований — установление предельного срока службы мобилизованных в один год, и перестать относиться к военным как "к рабам и расходному материалу".

В последующие две недели митинги за права тех, кто воюет против Украины, пытались согласовать в нескольких городах: Москве, Новосибирске, Красноярске, Челябинске и Санкт-Петербурге, но везде получили отказ. Еще две заявки подали в Новокузнецке и Чувашии, их статус пока неизвестен.

Новосибирские чиновники, например, вместо митинга дали разрешение на собрание, на которое не пустили журналистов — только сотрудников двух государственных каналов. Что именно обсуждали на этой встрече, неизвестно.

Также россиянки начали создавать региональные чаты жен мобилизованных, в частности, в телеграмм-канале "Путь домой", который насчитывает более 14 тысяч подписчиков. В нем объединились жительницы не менее 30 регионов России, в том числе Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей. Сообщений о каких-то совместных акциях в чатах Ростова и Краснодара нет.

Донимают губернаторов в комментариях

Требования вернуть домой призванных год назад в ряды ВС РФ россиян регулярно появляются под сообщениями губернатора Ростовской области Василия Голубева в его официальном канале.

"Это стихийное протестное движение. И как любой стихийный протест, он не одинаково распространен по всей стране, это нормально. На юге, возможно, больше боятся репрессий, и полиция в Ростовской области, а особенно в Краснодарском крае работает более жестко и активно", — считает правозащитник Ростислав Павлищев.

Что на Кавказе?

В списке "митингующих" нет ни одной республики Северного Кавказа, несмотря на то, что после объявления мобилизации регион стал самым протестным в России. В Нальчике десятки матерей пытались добиться встречи с главой республики, но тот к ним не пришел.

В тройку лидеров России по количеству возбужденных "за дискредитацию армии РФ" административных дел вошел и Краснодарский край — только по данным на октябрь 2022 года в суды поступило 164 дела. Против мобилизации выступали и жители Волгограда, а в конце января этого года в Новороссийске и Ставрополе появились мемориалы в память о жертвах российского удара по Днепру.

21 сентября прошлого года в Грозном на протест вышли десятки женщин, их забрали в полицию и заставили их мужей там избивать их, угрожая тем, что это сделает полиция. Некоторых членов этих семей насильно отправили на войну.

Нынешняя пассивность на Кавказе на фоне бурного недовольства в других регионах является следствием запугивания и безысходности, убежден российский политолог, автор аналитических статей по Северному Кавказу, который прокомментировал протесты на правах анонимности.

"Тех, кто недоволен, по-тихому репрессировали, мужей-сыновей забрали, еще штрафы на женщин навесили. Они остаются одни, под прицелом силовиков, с маленькими детьми — какие тут уже митинги? На Кавказе, как нигде, высказывать свою позицию опасно, это позволяют лишь определенным категориям людей, например, антисемитски настроенным, потому что совпадает с "линией партии", — сказал эксперт.

Женские протесты беспокоят Кремль

В Кремле недовольны протестами жен и матерей мобилизованных россиян — они считаются одной из главных проблем на данный момент. Поэтому их решили "успокоить" деньгами. Чиновники теперь обязаны переводить выплаты семьям максимально полно и быстро.

На данный момент это единственное активное протестное движение в России.

Напомним, что оккупанты из Осетии сообщили, что из роты в 86 человек их осталось семеро. Они погибли на левом берегу Херсонщины.

Ранее сообщалось, что потери ВС РФ в Украине превысили 300 тысяч человек. По словам главы НАТО, у Владимира Путина "высокий порог толерантности" к человеческим жертвам, поэтому большие потери вряд ли подтолкнут его к завершению войны.