"4 грузчика на 0,25 ставки": работодатели помогают уклоняться от мобилизации, — глава Совета резервистов

Важно, чтобы в Украине была унифицирована система призыва, и чтобы был заполнен единый реестр призывников и расширен призывной возраст, считает глава Совета резервистов

Отдельные высшие учебные заведения Украины, а также работодатели помогают гражданам уклоняться от мобилизации. Об этом в интервью "Мы-Украина" рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

По его словам, в сфере мобилизации должны быть приведены в порядок отдельные пункты, в частности, относительно брони и получения высшего образования. Иван Тимочко рассказывает, что некоторые украинские вузы злоупотребляют возможностью набирать студентов призывного возраста на обучение. Также есть злоупотребления и в сфере предоставления брони — злоупотребляют в частности торговые центры.

"Должен быть расширен спектр соискателей пятого или десятого образования. Реально этим злоупотребляют до сих пор некоторые вузы, которые проводят наборы-донаборы. Мы понимаем, что это — коррупция, хоть и легальная. Должен быть решен вопрос о брони, потому что этим очень злоупотребляют определенные торговые центры. Сотрудники ТЦК и СП приходят в торговый центр, а там на должности грузчика, которая находится под броней — четыре грузчика на 0,25 ставки — сказал Иван Тимочко, комментируя вопрос обновленной мобилизации в Украине.

Он считает, что важно, чтобы в Украине была унифицирована система призыва, и чтобы был заполнен единый реестр призывников и расширен призывной возраст.

Напомним, что в РФ растет бунт недовольных жен мобилизованных. Женщины в 30 регионах РФ объединились и требуют вернуть их мужей домой.

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