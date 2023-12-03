Мобилизация в Украине: кто разыскивает лиц, уклоняющихся от призыва

По мнению подполковника Владимира Фитьо, многие проблемы и вопросы с мобилизацией решатся, когда будет упорядочен электронный учет военнообязанных.

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В Украине есть определенный процент военнообязанных, которые уклоняются от повесток и мобилизации — в отношении них могут действовать правоохранительные органы в соответствии с законом. Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо объяснил, какова ситуация с уклонением, пишет NV.

Мужчины от 18 до 60 лет должны находиться на воинском учете и выполнять правила учета. Если мужчина не исключен из учета и не имеет права на отсрочку, которое подтверждено документально, его могут призвать на службу в армию.

В случае, если человек уклоняется от мобилизации, за это, согласно закону, предусмотрена ответственность. Владимир Фитьо признал, что проблема с уклонением от мобилизации есть, но она не массовая и не влияет на проведение мобилизации.

По его мнению, когда будет упорядочен электронный учет военнообязанных, все эти вопросы с повестками будут сняты.

За какие нарушения наступает ответственность

Правила учета закреплены постановлением № 1487, которое вступило в действие с 5 января 2023 года. В Украине предусмотрена ответственность за три таких вида нарушений:

нарушение правил учета;

уклонение от учета;

уклонение от мобилизации.

Кто разыскивает уклонистов

"Те, что на данный момент уклоняются, ими занимаются правоохранительные органы, ведь за игнорирование повесток предусмотрена административная ответственность. Данные о таких гражданах передаются в полицию, которая может осуществлять определенные поисковые мероприятия вместе с представителями ТЦК и органов местного самоуправления", — рассказал Владимир Фитьо.

Как указано в части 3 статьи 38, органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращениям ТЦК и СП, Центрального управления или региональных органов СБУ доставить в такие территориальные центры комплектования и социальной поддержки, Центрального управления или региональных органов Службы безопасности Украины лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию территориальных центров комплектования и социальной поддержки подают в десятидневный срок сведения о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости", — говорится в законе.

Ответственность военнообязанных

За нарушение воинского учета предусматривается административное наказание по статье 210 или 210-1 КУоАП. За уклонение от учета предусмотрена уголовная ответственность. Санкция ст. 336 УКУ предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

Ранее военный аналитик Евгений Дикий отметил, что желание украинцев не воевать является вполне нормальным, но уроки истории показывают, что если не воевать — последствия будут катастрофическими.