Мобілізація в Україні: хто розшукує осіб, які ухиляються від призову

На думку підполковника Володимира Фітьо, багато проблем і питань із мобілізацією вирішаться, коли буде впорядковано електронний облік військовозобов’язаних.

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В Україні є певний відсоток військовозобов’язаних, які ухиляються від повісток та мобілізації ― щодо них можуть діяти правоохоронні органи відповідно до закону. Начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо пояснив, яка ситуація з ухиленням, пише NV.

Чоловіки від 18 до 60 років мають перебувати на військовому обліку та виконувати правила обліку. Якщо чоловік не виключений з обліку та не має права на відстрочку, яке підтверджене документально, його можуть призвати на службу в армію.

У разі, якщо чоловік ухиляється від мобілізації, за це, згідно із законом, передбачена відповідальність. Володимир Фітьо визнав, що проблема з ухиленням від мобілізації є, але вона не масова і не впливає на проведення мобілізації.

На його думку, коли буде впорядковано електронний облік військовозобов’язаних, всі ці питання з повістками будуть зняті.

За які порушення настає відповідальність

Правила обліку закріплені постановою № 1487, яка вступила у дію з 5 січня 2023 року. В Україні передбачено відповідальність за три такі види порушень:

порушення правил обліку;

ухилення від обліку;

ухилення від мобілізації.

Хто розшукує ухилянтів

"Ті, що на даний момент ухиляються, ними займаються правоохоронні органи, адже за ігнорування повісток передбачена адміністративна відповідальність. Дані про таких громадян передаються в поліцію, яка може здійснювати певні пошукові заходи разом з представниками ТЦК та органів місцевого самоврядування", — розповів Володимир Фітьо.

Як вказано в частині 3 статті 38, органи Національної поліції України у встановленому законом порядку зобов’язані за зверненнями ТЦК та СП, Центрального управління або регіональних органів СБУ доставити до таких територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Національна поліція України або її територіальні підрозділи в межах компетенції за вимогою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки подають у десятиденний строк відомості стосовно призовників про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості", — йдеться у законі.

Відповідальність військовозобов’язаних

За порушення військового обліку передбачається адміністративне покарання за статтею 210 або 210−1 КУпАП. За ухилення від обліку передбачена кримінальна відповідальність. Санкція ст. 336 ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.

Раніше військовий аналітик Євген Дикий зазначив, що бажання українців не воювати є цілком нормальним, але уроки історії засвідчують, що якщо не воювати — наслідки будуть катастрофічними.