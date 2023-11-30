"Идут переговоры": ХАМАС назвали условие освобождения израильских мужчин-заложников, — WSJ

По данным журналистов, помимо вопроса освобождения заложников, обсуждается возможность продления временного перемирия в секторе Газа.

Бойцы ХАМАС выражают готовность обсудить возможность возвращения мужчин, являющихся заложниками в Израиле, в обмен на освобождение нескольких "высокопоставленных палестинцев" из израильских тюрем. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что в настоящее время дипломаты Израиля, Египта и Катара ведут переговоры в Дохе по данному вопросу. Не раскрывая имен, египетские представители отметили, что, помимо вопроса освобождения заложников-мужчин, обсуждается возможность продления временного перемирия в Секторе Газа.

По данным от египетских источников, согласно которым представители ХАМАС в ходе переговоров заверили, что способны выйти на след и освободить всех заложников, вне зависимости от их местонахождения, даже если они удерживаются другими группировками в секторе Газа.

Напомним, с 24 ноября в секторе Газа действует временное перемирие между Израилем и ХАМАСом. Посредником выступает Катар, который надеется, что пауза закончится длительным перемирием.

26 ноября 9-летняя израильская 9-летняя девушка Эмили Хэнд вернулась домой из плена боевиков ХАМАС. Ее считали погибшей.