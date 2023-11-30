РФ ударила ракетами С-300 по Покровскому району: из-под завалов достали тело (фото, видео)

В Покровске пострадали пятеро гражданских, трое из которых — дети. В Новогродовке разбирают завалы, под которыми также может быть ребенок.

В 23:30 29 ноября ВС РФ обстреляли Покровск, Мирноград и Новогродовку. Вероятно, враг применил зенитные управляемые ракеты С-300. Об этом 30 ноября сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

В Покровске удар пришелся по частному сектору. Ранения получили пятеро мирных жителей, среди них есть дети 13 и 16 лет, а также 6-месячный младенец.

В Новогродовке вражеский снаряд полностью разрушил подъезд трехэтажки. Ранения получили пять человек — три женщины, мужчина и 13-летний мальчик. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, сотрясением головного мозга и ушибами.

"Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами разрушенного дома еще могут находиться люди", — подчеркнули в прокуратуре.

Обстрел Покровска

В Покровске "коммунальщики" уже начали ликвидировать последствия атаки ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба Покровской городской военной администрации.

"В результате вражеского обстрела, который произошел сегодня ночью, обломками ракет и взрывной волной было повреждено около 15 частных и 4 многоквартирных домов", — отметили в администрации.

Фото с места событий Фото: Покровская ГВА

Для ликвидации последствий обстрела уже выделили и начали завозить шифер, брус, ОСБ-плиты и брезент. Также в городе уже взялись за закрытие окон и восстановление кровель.

Обстрел Новогродовки

В Новогродовке продолжают работать спасатели и полицейские. Об этом заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Под завалами предположительно могут находиться еще 5 человек, среди них ребенок", — проинформировала пресс-служба.

Представитель управления ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин в комментарии медиа "Суспільне" рассказал, что из-под завалов достали тело погибшего. По его словам, это 61-летний мужчина. Спасательные работы продолжаются.

В СМИ передали, что спасатели разобрали более 130 тонн конструкций.

Фото с места событий Фото: Суспільне

Напомним, российские оккупанты запустили по меньшей мере шесть ракет по Покровскому району Донецкой области. В общем известно о десяти пострадавших. Также под удар попал Мирноград, где разрушениям подверглось здание полиции.

Также в ночь на 30 ноября ВС РФ атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. Силам ПВО удалось ликвидировать 14 таких дронов-камикадзе из 20 выпущенных врагом.