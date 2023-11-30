"Точно не знаем": Зеленский высказался о членстве в НАТО и новом нападении РФ (видео)

По словам президента, сейчас в приоритете стоит безопасность страны. Необходимо сделать все для того, чтобы не допустить новой агрессии Кремля.

Президент Владимир Зеленский заявил, что никому до конца не будет известно, вступит ли Украина в НАТО и сможет ли Российская Федерация напасть в будущем снова. Об этом он заявил во время общения со студентами из Николаева.

По его словам, для нашей страны в приоритете стоит безопасность, потому что приглашения в Альянс все еще нет, а вот Россия в любой момент сможет при желании вновь атаковать мирные города. Нельзя допустить, чтобы в будущем это произошло.

"Мы делимся своим опытом со всеми партнерами. Страна, которая проходит через войну и хочет закончить ее так, чтобы она не началась снова. А как оно будет, мы с вами точно не знаем. Это жизнь и это Россия. Никто вам не скажет, будем ли мы в НАТО", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно он отметил, что задача Украины в ближайшее время сделать все от себя возможное, чтобы местные жители были в безопасности и реализация задуманного плана осуществляется по стандартам НАТО и сразу на нескольких направлениях. Также ведется разработка собственных стандартов. Все это приведет к тому, что государство сильно изменится.

Во время общения со студентами президент также затронул тему поставок западных истребителей F-16. По его словам, все зависит от того, как быстро западные партнеры смогут обучить пилотов ВСУ управлять самолетами.

"Кроме профессионализма нужен опыт и язык. Свободный язык. Человеку нужно разговаривать на английском абсолютно свободно для того, чтобы учиться. Здесь много разных вопросов. И у кого-то курс — это год, а у кого-то 6-9 месяцев может быть, а для кого-то это долгий этап. Я думаю, что мы сможем в 2024 году получить первые истребители. Я думаю так будет", — подытожил Владимир Зеленский.

Также глава государства заявил, что Крым ждет возвращения, а с Донбассом будет сложнее. По словам главы государства, освободить территории всегда легче, чем вернуть расположение людей. В Донецкой и Луганской областях боевые действия продолжаются уже практически 10 лет и многие жители прошли через них.