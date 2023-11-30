В России спустили на воду подводный крейсер "Архангельск": что известно о субмарине

Фактически подлодка "Архангельск" является самым засекреченным кораблем подводного флота РФ. Однако разработчики раскрыли некоторые детали, в частности касаемо общих характеристик и вооружения субмарины.

В России спустили на воду многоцелевую атомную подводную лодку (АПЛ) "Архангельск" проекта 885М "Ясень-М". Субмарину поместили в наливной бассейн откуда она на набережную для дальнейшей достройки и испытаний. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба предприятия "Севмаш", расположенном в Северодвинске.

Фактически это четвертая подводная лодка такого класса — предыдущие три субмарины проекта "Ясень", а именно "Северодвинск", а также "Казань" и "Новосибирск" проекта "Ясень-М", уже несут службу в составе Военно-морского флота РФ.

Западные эксперты сообщают, что строительств АПЛ "Архангельск не обошлось без трудностей. Субмарину заложили еще в 2015 году после чего начались проблемы с финансированием. Подобные проблемы не избежала и АПЛ "Северодвинск", строительство которой и вовсе затянулось на 20 лет, так как ее заложили еще в 1993 году.

Что известно о подводной лодке "Архангельск"

Российские пропагандисты называют атомный крейсер "Архангельск" проекта 885М "Ясень-М" самой современной многоцелевой подводной лодкой 4-го поколения, который вобрал в себя "лучшие достижения кораблестроения России". По их словам, при строительстве подводного корабля в технологических цепочках якобы были задействованы только российские заводы.

Сообщается, что в ближайшее время АПЛ проекта "Ясень-М" станут основными многоцелевыми подводными лодками ВМФ России. На сегодняшний день субмарины данного проекта являются самыми засекреченными — даже винты подлодки в ходе торжественной церемонии спуска на воду были скрыты тентами.

Субмарина "Архангельск" имеет водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения — 520 метров, экипаж — 64 человека, автономность — 100 суток, подводную скорость — 31 узел.

Основное оружие многоцелевых подлодок данного проекта — это ракеты "Калибр" и "Оникс", в дальнейшем планируют их оснастить сверхзвуковыми ракетами "Циркон", которые российские источники называют их гиперзвуковыми.

По словам, генерального директора "Севмаша" Михаила Будниченко, все системы, механизмы и материалы подводного крейсера "претерпели улучшения".

"В частности элементной базы комплексов радиотехнического вооружения, модернизировано основное оборудование, применены новые материалы.

"Архангельск" может выполнять широкий спектр задач — борьба с подводными и надводными кораблями противника, уничтожать защищенные береговые цели, в том числе оснащенные системами противокорабельной обороны.

Отдельно Будниченко подчеркнул акустическую скрытность новой подлодки и соответственно повышенную живучесть. Предположительно, новый крейсер будет введен в состав Северного или Тихоокеанского флота РФ.

Напомним, в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония передачи дизель-электрической субмарины "Можайск" для ВМФ России. Это субмарина проекта 636.3 "Варшавянка" — по нему была создана подводная лодка "Ростов-на-Дону", которая была подбита украинской ракетой Storm Shadow.