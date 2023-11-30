"Дослужу до пенсии" в ВС РФ: как живут пленные в Украине и о чем жалеют (фоторепортаж)

По словам 29-летнего офицера-десантника Константина, перед его подразделением якобы стояла задача блокировать Киев без стрельбы. А за неудавшуюся операцию ответственны российские генералы.

Раненные российские военнопленные, попав в лагерь, могут рассчитывать на медицинскую помощь. В свободное от работы время для них есть спортивная площадка. На работе они собирают мебель и клеят бумажные пакеты, за что получают 8 долларов в месяц, а деньги тратят в лагерном магазине. Об этом рассказывается в репортаже УНИАН.

Пленные РФ в столовой

Артем из Бурятии

Артем

22-летний российский осужденный Артем, отбывавший семилетнее заключение в Бурятии по нескольким обвинениям — от неуплаты алиментов до кражи, — решил подписать с Минобороны РФ контракт и спустя полгода получить амнистию. Но оказался в лагере для военнопленных россиян.

Сейчас он в течение шести дней в неделю делает кресла.

В составе оккупационной группировки он воевал под Лиманом, на Купянском направлении. Вместе с группой других сдался в плен, потому что "боекомплект кончился, все заклинило, поддержка была, но сдались, потому что нечем было воевать".

Теперь он говорит, что жалеет, что не досидел срок в российской тюрьме.

"Что на войне хорошего? Здесь убивают. Я до войны особо не вникал, что в Украине происходит", — сказал он в ответ на вопрос журналиста.

Иван из Челябинска

Иван

Выходец из Челябинска Иван сейчас клеит бумажные пакеты. В ряды ВС РФ он попал не, как 30% военнопленных, из тюрьмы — записался добровольцем.

По его словам, объяснить свое решение он не может.

"Не знаю, с какими мыслями шел. Ни с какими… помочь народу "ДНР" и "ЛНР", который ущемляют, жили люди, захотели свою автономную республику…", — объяснил он, добавив, что больше воевать все же не намерен.

Получил ранение минометным снарядом и сломал ногу. Оставшись на позиции, попал в плен, рассказал свою историю Иван.

Помимо 8 долларов в месяц, которые получают военнопленные, у каждого есть счет, который могут пополнить родственники.

"Или они могут заработать эти деньги, работая, и купить в лагерном магазине продукты. Очень популярны — конфеты, сигареты и газировка", — объяснил представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко.

Российские военнопленные на работе Спортплощадка

По его словам, военнопленным предоставляют возможность поговорить с близкими по телефону (в присутствии сотрудника лагеря).

Те немногие, которые согласились побеседовать с журналистами, настаивают на том, что никого не убивали.

Российские военнопленные

Офицер-десантник Константин

Константин Фото: УНИАН

29-летний офицер-десантник Константин, который в начале полномасштабного вторжения был в Киевской области и попал в плен в сентябре прошлого года под Купянском, утверждает, что якобы, согласно указанию командования, его подразделение не должно было "вступать в стрелковые бои", а "просто блокировать" город гранатами со слезоточивым газом.

С его слов, согласно приказу, нужно было захватить в Киеве здания с персоналом — гауптвахты, Нацполиция и т. д.

"Перед нами стояла задача просто блокировать город, без стрелкотни, — объяснил он. — Выдали гранаты со слезоточивым газом. Интенсивных боев у меня не было. Когда мы пытались зайти в Киев через ирпенский мост, просто получили там минометный огонь и отошли".

Лагерные нары

Он утверждает, что не знает о событиях в Ирпене, несмотря на то, что в этом районе находилось его подразделение. Неудавшийся захват Киева, считает он, на совести российских генералов.

В случае обмена мужчина собирается "дослужить до пенсии" в рядах российской армии.

Сергей из Горловки

Сергей из Горловки

Уроженец Горловки воевал на должности стрелка, помощника гранатометчика. При этом он утверждает, что занимался эвакуацией и оказывал медицинскую помощь.

В плену оказался после того, как в июне 2023 года наступил на мину.

Он рассчитывает, что его обменяют, а воевать не сможет, потому что инвалид.

Сергей из Горловки

На вопрос, как бы поступил, если бы пришлось вновь выбирать, ответил: "Я бы в 2013-м году не устраивался в МЧС и не жил бы в Украине".

Напомним, что, по словам хирурга Виктора из стабилизационный группы ВСУ, многие украинские солдаты после ранений встают обратно в строй.

Также сообщалось, что Путин не пойдет на мирное соглашение в Украине до выборов в США 2024, поскольку рассчитывает на победу Трампа.