Истребитель США пропал во время рейда во Второй мировой: спустя 80 лет его нашли (фото)

Американский пилот Уоррен Сингер не вернулся из рейда на своем P-38 Lightning 25 августа 1943 года. ВВС атаковали итальянские аэродромы недалеко от Фоджи перед высадкой союзников.

Американский истребитель P-38 Lightning, который исчез в воздушном пространстве Италии в 1944 году во время рискованного авианалета, удалось найти. Об этом сообщает The Sun.

Американский пилот Уоррен Сингер пропал на своем P-38 Lightning 25 августа 1943 года во время атаки на итальянские аэродромы недалеко от Фоджи.

Место крушения истребителя P-38 Lightning

Цель миссии состояла в том, чтобы ослабить контрдействия Италии во время предстоящей высадки союзников. В итоге были уничтожены 65 самолетов, при этом США потеряли семь истребителей P-38.

Однако пилот Сингер так и не добрался до цели. В последний раз его видели летящим недалеко от Манфредонии. Ему было 22 года, у него осталась жена Маргарет, а их свадьба состоялась за пять месяцев до рокового вылета. В том же году родилась его дочь Пегги.

Пилот Уоррен Сингер

Но теперь, спустя 80 лет, дайверы все же обнаружили обломки самолета Сингера на глубине около 12 метров на дне залива Манфредония.

У погибшего в 22 года пилота 12 потомков

Его внук Дэйв Кларк сказал, что семья считает своего дедушку героем.

"Он был очень молодым человеком с любовью, надеждой и мечтами. Одна из действительно удивительных особенностей этой истории в том, что у Уоррена 12 потомков", — объяснил внук, добавив, что все они обязаны тому короткому времени, которое Маргарет и Уоррен провели вместе.

Обломки P-38 Lightning

Опознал затонувший самолет Дайвер Фабио Бишотти. По его словам, воздушное судно на удивление хорошо сохранилось.

Судя по всему, у него была какая-то механическая неисправность, и поэтому он упал в воду. Он не пострадал от ударов артиллерии, поскольку находился на безопасном расстоянии, в нескольких километрах от береговой линии.

Бискотти, который руководит исследовательской группой в Итальянской военно-морской лиге, сказал, что следы тела все же обнаружены. По его мнению, пилоту удалось выбраться из кабины, но затем он, вероятно, утонул.

"Окна открыты, поэтому мы почти уверены, что ему удалось покинуть самолет, а затем, кто знает, что произошло. Возможно, он пытался плыть, или его тяжелая форма утянула его на дну", — объяснил он.

Обломки P-38 Lightning

Дайвер понял, что наткнулся на американский P-38, по характерной конструкции, а то, что это самолет Сингера, установили потому, что все остальные P-38 после рейда вернулись.

Из 166 самолетов, участвовавших в рейде, 137 достигли цели, остальные вернулись из-за возникших неисправностей, и только один пропал.

Истребитель P-38 Lightning

P-38 Lightning Фото: Viral Press

Lockheed P-38 Lightning — одноместный американский самолет с двухпоршневым двигателем. Широко применялся во времена Второй Мировой войны. Для нужд американской армии его разработала корпорация Lockheed.

У P-38 была характерная двухбалочная конструкция с кабиной и вооружением. Истребитель задействовали в различных военных целях, в т.ч. и во время ночных бомбардировок и для разведки, поскольку он не разрабатывался как тяжелый бомбардировщик.

Напомним, что 10 ноября американский военный самолет разбился над Средиземным морем. По сведениям американских военных, крушение произошло во время учений в восточной части Средиземного моря.

Также сообщалось о том, как артефакты затонувшего корабля раскрывают торговый мир древности.